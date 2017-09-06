中国对东南亚影响力日益增强：欧洲已无法企及

德国《法兰克福汇报》网站9月8日刊文称，在过去200年里，中国对东南亚的影响力从未像今天这样强大。这不仅同中国的强大、而且也与欧洲的衰弱有关。
文章称，泰国总理巴育是唯一有幸作为观察员到中国参加巴西、俄罗斯、印度、中国和南非金砖五国厦门会晤的东南亚国家领导人。对巴育而言，参加这一会议可能比受到柏林或者布鲁塞尔的邀请更为重要。
文章称，北京正在努力扩大自己在该地区的影响力。
文章称，欧洲无法应对快速发展的亚洲提出的要求，北京在东南亚的影响力快速增长。似乎该地区越来越多的政府与北京协调一致：中国将确保安宁与经济增长。从欧洲的角度看，欧洲正处于如此糟糕的状态，无法提供应对方案。
文章称，欧洲的光环正在消失，也因为中国——以及部分因为日本——向邻国提供西方拿不出的方案。大型项目的融资、建设和经营都由国家担保并通过开发银行提供资金。在德国，人们只谈论德国政府的出口保险。
文章称，近年来中国在东南亚获得的影响力是其他国家无法企及的。东盟在今年夏天庆祝了自己成立50周年。越来越多国家的领导人认为北京的发展模式似更有效。在过去200年里，中国对东南亚的影响力从未像今天这样强大。这不仅同中国的强大、而且也与欧洲的衰弱有关。
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