中国央行叫停代币发行融资活动 比特币暴跌

外媒称，在中国央行宣布首次代币发行（ICO）非法，并要求停止所有相关融资活动之后，比特币出现今年7月以来的最大跌幅。这是迄今中国监管机构对日渐繁荣的虚拟数字货币发行市场最有力的挑战。
据彭博新闻社网站9月4日报道，中国人民银行4日在其网站上宣布，已完成对ICO的调查。今后任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。公告称，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，但公告并未详细说明应向投资者清退多少资金。
公告称，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务；虚拟货币不得作为货币在市场上流通使用；各金融机构和支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。
比特币价格应声大跌11.4%至4326.75美元，为7月以来的最大跌幅。根据“比特币柜台”网站的数据，以太币4日的跌幅超过16%。
过去一年间，ICO在不受限制的情况下高速增长，共计融资16亿美元。ICO被视为妨碍中国金融市场稳定的一种威胁。
据西班牙《经济学家报》网站9月4日报道，中国人民银行等七部门4日联合发布公告称，各类代币发行融资活动应当立即停止。
这一新措施对活跃在市场上的数字货币来说无疑就像泼了一盆冷水，导致数字货币全线下跌。比特币价格盘中跌至4150美元，跌幅超过10%；以太币跌幅达19%，跌至283美元。
路透社报道称，亚锴璞隆投资咨询（上海）有限公司创始人曾农·卡普伦认为，调控者正试图给代币踩刹车，以便更好地理解这一现象。目前出台的限制措施或将在未来有所放宽。
他说：“全球监管部门都在努力弄清楚ICO是怎么一回事、存在哪些风险以及如何加以限制和监管。”
卡普伦说：“中国的做法从很多方面来看与美国或新加坡并无二致，应当先驱逐或禁止这类发行融资活动，直到弄清楚该如何对待它们……我认为这在一定程度上将是一项暂时性措施。”
另据路透社上海/伦敦9月4日报道，中国4日对基于代币的数字货币发行融资活动施加禁令，并将其定为非法活动。
中国政府的这一举措将矛头对准所谓的ICO，这一市场今年以来获得蓬勃发展。
对于中国乃至全球数字货币领域的企业家来说，ICO已经成了一棵摇钱树，并且也推动了加密货币价格今年以来的迅速上涨，这让有些人担心这种泡沫可能会破裂。
以太币价格在上述消息发布后出现暴跌。据行业网站加密货币市值网站提供的数据，比特币价格也下跌8%，而所有加密货币的总价值大约降低10%。
加密货币交易公司创始人查尔斯·海特说：“价格大幅下跌的原因在于交易者群体中的恐慌以及套利行为。”
ICO数量的迅速增长促使美国证券交易委员会7月份警告称，应当像对其他证券那样对某些ICO进行监管。新加坡和加拿大后来也发出过类似警告。
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