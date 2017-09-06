习近平力推“金砖+”合作新模式：为南南合作添动力

境外媒体称，中国国家主席习近平9月5日在新兴市场国家与发展中国家对话会上表示，发展中国家应在全球经济治理中发挥更重要作用。
据塔斯社9月5日报道，习近平说：“要努力提升新兴市场国家和发展中国家在全球经济治理中的代表性和发言权，推动形成更加公正合理的国际经济秩序。”
中国邀请埃及、墨西哥、塔吉克斯坦、几内亚和泰国领导人参加本次金砖峰会。新兴市场国家与发展中国家对话会以“深化互利合作，促进共同发展”为主题，以落实2030年可持续发展议程为主线，深入讨论落实可持续发展议程、建设广泛的发展伙伴关系等问题。
另据埃菲社9月5日报道，中国国家主席习近平当日宣布，中国将在南南合作援助基金项下提供5亿美元援助，帮助其他发展中国家应对饥荒、难民、气候变化、公共卫生等挑战。
习近平在厦门主持新兴市场国家与发展中国家对话会的发言中作出上述宣布。中方还将在未来一年为其他发展中国家提供4万个来华培训名额。
习近平强调，新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，成为不可逆转的时代潮流。近几年，这些国家对世界经济增长的贡献率稳居高位，2016年达到80%，是当之无愧的主引擎。
另据美联社9月5日报道，中国国家主席习近平当日警告说，世界经济正面临着越来越大的风险和不确定性，因为有些国家在贸易问题上转向国内并且拒绝对抗气候变化。
习近平没有点名提到美国，不过特朗普曾说贸易协定对美国工作岗位构成威胁，他还决定让美国退出《巴黎协定》。
习近平对新兴经济体和发展中国家的领导人说，“多边贸易谈判举步维艰，《巴黎协定》落实遭遇阻力。部分国家内顾倾向加重，参与国际发展合作意愿减退”。
习近平是在金砖国家领导人与另外五个发展中国家的领导人召开对话会时作出上述批评的。反对保护主义这个主题越来越多地被习近平提及。
另据路透社9月5日报道，中国国家主席习近平当日在一次国际领导人会议上说，新兴市场国家和发展中国家一直是全球增长的主引擎，这些国家需要加强团结协作，共同构建开放型世界经济。
金砖国家和其他发展中国家领导人正在中国东南部城市厦门举行会晤。中国利用此次会晤，强调促进贸易自由化及建设开放型世界经济的必要性。有关官员还讨论了“金砖+”计划，可能让新成员加入该集团。
习近平说，发达国家需要增加对发展中国家支持力度，金砖国家和它们的发展中国家伙伴应该反对保护主义。
另据台湾“中央社”9月5日报道，2017年金砖国家峰会9月3日至5日在厦门举行，9月5日上午首先登场的是新兴市场国家与发展中国家对话会，会议由习近平主持。对话会结束后，再由习近平主持中外记者会，他在记者会上共发表约13分钟的讲话。
在记者会上，习近平表示，对话会发出了深化南南合作和全球发展合作的强烈信号。各国领导人一致认为，应该在落实2030年可持续发展议程、完善全球经济治理等方面发挥更大作用，深化南南合作，打造“金砖+”的合作模式。
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