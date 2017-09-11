俄助叙取得对IS三年来最大胜利

美国支持的武装力量为了抵达代尔祖尔将面临巨大的挑战，尤其是他们仍然在为把拉卡从IS手中解放出来而奋战。





叙利亚政府军和伊朗支持的盟友本周抵达代尔祖尔，打破了IS对该市长达三年的围困，这是政府军对IS进攻的重大胜利，使他们朝控制盛产石油的整个代尔祖尔省又近了一步，这将大大促进伊朗在该地区影响力的增长。





华盛顿已经决心要阻止“伊朗走廊”——即什叶派控制的从德黑兰延伸到大马士革的地区——的形成，因而几个月来一直紧盯着拉卡东南方向靠近与伊拉克边界的地区。