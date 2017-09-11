俄助叙取得对IS三年来最大胜利

外媒称，俄罗斯国防部9日发布公告称，叙利亚政府军在俄空天军支持下在代尔祖尔地区对“伊斯兰国”组织（IS）武装予以了毁灭性打击。
据俄罗斯《消息报》网站9月9日报道，公告称，这是近三年来叙军对恐怖分子所取得的最重大胜利。公告称：“叙利亚政府军在俄罗斯空天军支持下取得了重大成功，对代尔祖尔地区的IS武装实施了毁灭性打击。”
代尔祖尔及距其两公里外的军用机场被IS恐怖分子围困长达三年之久。
据塔斯社9月9日报道，俄国防部9日发布公告称，叙政府军在俄空天军支持下突破了IS恐怖分子对代尔祖尔东南部机场的包围。
公告说：“叙利亚政府军在俄空天军大规模空袭后粉碎了IS武装分子在代尔祖尔东南部机场地区的激烈抵抗，突破了恐怖分子（对机场）的包围。”
俄国防部称，叙政府军在哈桑·苏海勒将军指挥下与机场内守军在侧翼进行了成功的作战行动，目前正共同扩大机场与代尔祖尔之间形成的走廊。
据法新社9月9日报道，叙利亚政府军9日攻破了IS对代尔祖尔军用机场的围困，给这个圣战组织新的重击。该组织在代尔祖尔省其他地区还面临着美国支持的部队的新攻势。
夺取代尔祖尔省对于美国支持的叙利亚民主军和俄罗斯支持的叙政府军来说都是有战略意义的成果。该省是叙利亚最后一个大部分被圣战组织控制的地区。
IS从2014年以来占据了代尔祖尔市60%的地区，并包围了政府控制的两个地区。政府军在5日打破了IS对其中一个地区的包围，随后在9日解除了对军用机场的围困。
叙利亚人权观察组织说，这一进展使得政府军“把其在代尔祖尔市西部占据的所有城区连接起来”。
据美联社9月9日报道，美国支持的叙利亚武装力量9日向盘踞在叙利亚东部伊拉克边境沿线的IS发动攻势，从而使他们进入了一场与政府军的竞赛之中。后者正在沿相同的方向挺进，对极端分子在这个遭战火蹂躏国家里的最后一个重要据点发起攻击。
对代尔祖尔的争夺战凸显了这个盛产石油的东部省份的重要性，该省已经成为打击IS国际战争的最新中心，并且正在引发有关上述两方最终可能爆发冲突的担忧。
由美国训练的代尔祖尔军事委员会正在那里作战，他们是由库尔德人占主导地位的叙利亚民主军的一部分。叙利亚民主军得到美军的广泛支援，是美国在叙利亚打击IS的主要盟友。
争相抵达伊拉克边界的竞赛将影响未来的地区力量格局，从而决定一旦在这一极端组织被打败之后，是美国还是俄罗斯和伊朗将对这个战略地区拥有更大的影响力。在2011年3月叙利亚危机开始以来，伊朗一直是巴沙尔总统最有力的支持者之一，并且派出了数以千计得到其资助的战士和顾问前来叙利亚。
美国支持的武装力量为了抵达代尔祖尔将面临巨大的挑战，尤其是他们仍然在为把拉卡从IS手中解放出来而奋战。
叙利亚政府军和伊朗支持的盟友本周抵达代尔祖尔，打破了IS对该市长达三年的围困，这是政府军对IS进攻的重大胜利，使他们朝控制盛产石油的整个代尔祖尔省又近了一步，这将大大促进伊朗在该地区影响力的增长。
华盛顿已经决心要阻止“伊朗走廊”——即什叶派控制的从德黑兰延伸到大马士革的地区——的形成，因而几个月来一直紧盯着拉卡东南方向靠近与伊拉克边界的地区。
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