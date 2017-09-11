俄“阿玛塔”坦克或能征战火星 引擎可耐低温

据美国“侦察勇士”网站9月9日报道，俄罗斯新型T-14“阿玛塔”主战坦克是世界上最先进的坦克之一。实际上它太先进了，以至于西方国家担心美国M1“艾布拉姆斯”主战坦克等老式坦克显得过时了。
然而，T-14不仅非同寻常，还是“跨星球的”：俄罗斯媒体称“阿玛塔”主战坦克可在火星上操作。
《神奇启动装置：“阿玛塔”主战坦克的引擎适用于火星温度》一文占据了俄罗斯英文网站——卫星通讯社网站——的头条。这则新闻延续了俄罗斯媒体上个月报道的风格，即未来的米格-41战机将能在外太空飞行。
为免有人担心普京计划用秘密武装人员入侵火星，实际情况其实没那么耸动。俄罗斯卫星通讯社向来不遗余力地鼓吹俄罗斯军事技术无以伦比，实际上，这次它援引的是俄罗斯报纸《消息报》的一篇文章。
《消息报》描述了俄罗斯制造商列诺瓦集团开发的这种新技术，通过这种技术，“阿玛塔”主战坦克的引擎能在低至零下50摄氏度的温度下启动。该系统使用超级电容器储存大量电力，甚至在引擎启动之前就可为坦克提供动力。这类似于丰田普锐斯等混合动力汽车所使用的引擎，低速时使用电池供电的电力发动机，加速时转换为燃油发动机。
列诺瓦集团专家米哈伊尔·利夫希茨告诉《消息报》：“我们全面测试了用于坦克柴油机引擎冷启动的超级电容器。汽车在寒冷环境中放置了几天。其电池完全失效。然而，使用超级电容器上的移动电站，我们连续几次启动了寒冷的发动机。”
这种技术使坦克可以携带更小的电池，为携带更多燃料和弹药留出了空间。美国有没有类似的技术？美军坦克机动车研发工程中心没有回答疑问。为“艾布拉姆斯”主战坦克生产AGT-1500坦克燃气轮机的霍尼韦尔公司拒绝讨论寒冷气候下的启动能力。
不过俄罗斯在冷启动坦克方面取得突破并不特别让人惊讶。没有国家比俄罗斯更了解如何在寒冷气候中操作坦克。纳粹德国曾震惊于苏联在最猛烈的暴风雪中开动车辆的能力。
不过，《消息报》的文章没有提到在火星启动坦克。或许这是因为火星比西伯利亚还要冷一些。火星上大气太稀薄，很难保留热量。
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