新加坡房价已经触底 未来将会上涨？

据彭博社报道，根据法国巴黎银行(BNP Paribas SA)的观点，新加坡目前的房屋价格已经触底了，而且将要反弹，与此同时，香港的房地产市场却依然处于比较疯狂的状态，拒绝回调。
法国巴黎银行亚太地区的金融机构和房地产市场研究主管Wee Liat Lee在接受彭博社采访时称，新加坡经济的复苏和家庭收入的大幅增长是驱动新加坡房价上涨的最主要因素之一。目前，在新加坡房屋自有率基本上处于历史的最低点。预计在未来12到15个月新加坡的房价将会上涨10%至15%，这一潜在涨幅将会吸引海外的投资者投资新加坡房地产市场，尤其是来自于中国的房产投资者。
此前，由于新加坡政府出台了一系列的房地产市场管控措施，新加坡房价连续下跌了15个季度，这是自1975年新加坡政府公布房价以来首次出现这么长的下跌周期。在这个下行周期中，新加坡的房价自2013年的高点到现在已经下降了12%，而就在同一时期，香港的房屋价格却创下了历史新高。
Wee Liat Lee称：“就目前而言，香港的房地产市场已经处于非常非矿的状态了，投资者们认为香港的房价永远不会下跌。”
随着中国政府收紧资本外流，许多资金都存留在香港了。Wee Liat Lee称：“如果你在一个地方，它可投资的资本非常少，但是资金有非常多，那么流动性就会在很短的时间内推高资产的价格。”
Wee Liat Lee就在香港办公，在他看来，虽然目前香港的房价很高，但是香港房地产市场并不存在泡沫。Wee Liat Lee认为，即使目前香港房价不断上涨，能买的起的人很少，但是在限制贷款的情况下，仍有许多人全款用现金在香港买房，这是支撑香港房价的主要因素。但是预计，随着香港当局采取限制房价的措施，避免香港楼市出现泡沫，未来香港房价的增速将会下降。
虽然新加坡的房价与其它城市相比处在很高的水平，但是新加坡民众的购房能力却在很强。过去10年间，香港的房价收入比已经下降至10。与此同时，香港的房价收入比却从11上升至目前的15左右。
Wee Liat Lee称：“预计未来10年间，在中国流动性的推动下，全球的资产价格可能都会偏高。尤其是资产市场较小的国家，由于流动性的大量涌入，资产价格会被推的很高。”(腾讯)
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