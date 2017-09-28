推特尝试放宽推文字数限制

推特尝试将推文长度翻一番，拓展至280字。公司在一篇博客文章中已经表示，很有信心此举会产生积极效果。
推特称，它注意到，3人们无需将想法局限在140个字以内，并不得不舍弃一些语句的时候，会有更多的人发布推文。尽管如此，推特打算“在我们决定对所有用户推广之前”先在“一小群”用户中对这一变化进行测试。
测试将在除曰文、中文、韩文以外的所有语言进行——因为这三种语言已经可以用少量的字符来表达更多的内容。据推特统计，只有0.4%的日文推特能达到140个字。而在英文推特中这一比例则有9%——而且很多用户对字数限制感到抓狂。曰文推特平均长度为15个字，英文则为34个字。
推特目前未公布有多少用户在进行测试以及用户的挑选方式。将字数限制在140字的传统，要追溯到十年前推特起步时，当时它还是建立在短信的基础上的。
推特的首席执行官杰克·多尔西在两个星期前还强调，平台原则上应保持以短帖为主。他说：“我们认为，保持这种简短实际上十分重要。”在两年前回归推特担任高层之后，他还曾考虑过取消这一限制。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost