外媒评全球10大无现金国家 中国仅排第6网友不服

据国外媒体报道，市场研究机构Forex Bonuses近日评出全球十大在非现金交易方面领先的国家，加拿大、瑞典和英国分列前三甲，而中国仅排第六。
这一排名基于六个标准：每人拥有的信用卡数量、每人拥有借记卡数量、非触碰卡片数量、过去五年非现金支付增长率、非现金方式进行的支付数量，以及人们对于移动支付的认知。
Forex Bonuses考察了全球前20大经济体，其中10个上榜。
位居榜首的加拿大居民每人拥有超过两张信用卡，57%的支付通过非现金方式完成，但它是每人拥有借记卡数量最少的国家，且借记卡中仅有26%为非触碰式。
排在第二的瑞典，59%的消费都是通过非现金方式完成，47%的居民意识到可使用移动支付。
在英国，41%的支付卡为非触碰式，英国消费者每人拥有1.48张借记卡。
中国排在第六，虽然多项标准均获高分，但信用卡使用量较低，且现金仍十分流行，非现金支付方式仅占消费总量的10%。
根据英国零售商协会的数据，2016年，英国有103亿笔交易都是用了借记卡、信用卡和支付卡，比2015年多5%，同时卡片支付占销售总量的54%，为其首次超过半数。
另外六个上榜国家及其排名分别为：法国（4）、美国（5）、澳大利亚（7）、德国（8）、日本（9）和俄罗斯（10）。
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