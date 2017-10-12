越战老武器将被替换 美国陆军将建造新型舰艇

据英国《简氏国际海军》月刊网站10月6日报道称，美国陆军已选中俄勒冈州的维戈尔军工厂建造一批新型舰艇，替换已过时的越战时期的机械登陆艇（LCM-8）I型和II型“迈克船”。
9月28日，美国陆军承包指挥部宣布了项目招标结果。这项耗资9.798亿美元、时间跨度长达10年的固定总价、不定期交货、不确定数量的合同涵盖轻型机动支援船的工程和制造开发阶段及随后的生产和部署阶段。维戈尔军工厂战胜四名竞争对手被选中。
在授予项目合同的同时，里程碑决策局B评估计划的收购申请也获得批准。未来四年，陆军将与维戈尔军工厂合作，生产一艘与原物尺寸大小相同的舰艇，供进一步评估，然后通告项目最后要求。
作为陆军数十年来第一批新型舰船，轻型机动支援船将提供跨战区人员和物资运输，将货物从前沿基地和高载重量的战略海运船只运抵港口和内陆航道、偏远和原始海滩及沿海地区、无法进入或破败的港口，支持合成兵种机动战和陆军作战概念。
特别是，轻型机动支援船将恢复美国陆军携带现代作战平台的能力。按照设计，现代作战平台能够携带战斗配置主战坦克、两辆“斯特赖克”装甲车或四辆联合轻型战术车。
维戈尔军工厂的轻型机动支援船采纳了三船头单体船船型设计，与BMT集团合作研制。此前，维戈尔军工厂详细研究陆军的要求，分析各种现有设计方案，以求满足陆军的需求。其他行业合作伙伴包括格拉丁-赫恩公司和诺思罗普-格鲁曼公司。
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