可持续飞行40小时 美增程版“灰鹰”无人机投产

据合众国际社10月10日报道称，通用原子能-航空系统公司（GA-ASI）今天宣布公司已正式将生产线从MQ-1C“灰鹰”无人机改为新型远程无人机，即MQ-1C“灰鹰”增程无人机。
GA-ASI飞机系统公司总裁戴维·亚历山大在新闻发布会上说：“我们为公司多年来的奋斗感到自豪，我们为美国陆军建造了165架MQ-1C‘灰鹰’无人机。现在我们的工作重心是交付‘灰鹰’增程无人机，我们相信这种无人机的续航及其他强化能力将成为战场上的决胜力量。”
GA-ASI公司已将研发兴趣转为投资机身复合材料模具，并因此得以提前生产MQ-1C“灰鹰”增程无人机，与MQ-1C“灰鹰”无人机生产线同时运转。
新型MQ-1C“灰鹰”增程无人机除了能够协助地面部队执行通信中继和武器投送任务之外，还能执行远程情报、监视和侦察行动。
与目前的无人机系统相比，MQ-1C“灰鹰”增程无人机的最大优势就是它能够连续飞行多个小时。GA-ASI公司说在最近一次续航试飞中，这种新型远程无人机飞行了41.9小时，大大超过了现有“灰鹰”无人机的25小时续航能力。
这种新型远程无人机的作战能力有助于军队指挥官克服无人机战争面临的共同挑战：当一架无人机因燃料不足或恶劣天气而不得不返回基地时，找不到额外的第二架无人机替代第一架无人机。
首批4架MQ-1C“灰鹰”增程无人机正在进行研发测试，接下来将进行作战测试，2018年春天进行测评。GA-ASI公司预计将于2018年夏季交付新型远程无人机。
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