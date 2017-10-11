英国投放海上垃圾桶：可将垃圾从海中吸走 造价不菲

英媒称，11日，英国海域首次投放浮动垃圾桶，将把塑料瓶、塑料袋、烟蒂等垃圾从海中吸走。
据英国《泰晤士报》网站10月11日报道 ，这种海上垃圾桶每天可收集1.5公斤废弃物，相当于每年收集两万个塑料瓶或8.3万个塑料袋。它还能截留直径小至2毫米的塑料碎片。这种垃圾桶造价为3000英镑（约合2.6万元人民币），目前在朴次茅斯港口投放，靠近本·安斯利爵士（英国著名帆船选手——本网注）的帆船队的基地。
报道称，海上垃圾桶的发明者是两名澳大利亚冲浪爱好者皮特·采格林斯基和安德鲁·特顿，他们想要找到一个解决办法，以处理堵满许多小艇船坞和港口的废弃物。
这种垃圾桶用一个潜水泵把水和水裹挟的废弃物一起吸入，然后通过垃圾桶内的一个收纳袋把水滤出，收纳袋最多可容纳12公斤的碎片。这个垃圾桶还能收集浮油。
39岁的采格林斯基说，已在世界各地的小艇船坞进行了测试，在测试过程中，这种垃圾桶收集到的最常见的垃圾是烟蒂、塑料颗粒和薯片等食品的包装袋。他说，一般来说，一个小艇船坞需要大约4个海上垃圾桶，投放在海潮和海流导致废弃物聚集的区域。
特顿和采格林斯基先制作了一个样品，然后通过某众筹网站筹资26万美元用于开发商用版本。他们打算在法国一家工厂每个月生产360个这样的垃圾桶。
路虎本·安斯利帆船队的一名发言人称，朴次茅斯的海上垃圾桶项目是打造“全球最具可持续性的体育团队”行动的一部分。除引入该项目外，路虎本·安斯利帆船队每周一都不吃禽畜肉，只吃环保的海鲜。
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