新加坡拟推更严格尾气排放测试标准

据新加坡《联合早报》报道,随着欧洲联盟在上月采纳两项更严格及精准的尾气排放测试标准,包括规定制造商安排新车在公路上行驶以测量尾气排放量,新加坡也考虑以后在收紧排放标准时采纳新的测试标准。
这意味着,以后入口新加坡的车辆可能因废气排放量较高,而须支付较高的附加费。据车商估计,除了小型汽车和环保车,引擎容量超过两公升的汽车预计大多得付最高2万元附加费。
为防止德国福士伟根(Volkswagen)柴油车“排放门”丑闻重演,欧盟从9月起采纳两项新的测试规程,用于新车面市前的尾气排放检测。
实验室的测试将从原先使用的新欧洲驾驶循环测试标准(New European Driving Cycle,简称NEDC),分阶段由全球统一的轻型汽车排放测试规程(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,简称WLTP)取代。
这项规程将以更严格的方式检测耗油量和二氧化碳排放量,也更贴近实际驾驶情况和习惯,让排放测量更精准,防止制造商在测试中做手脚。
福士伟根在2015年承认在其汽车废气排放测试中做手脚。之后许多其他汽车制造商也被怀疑作弊。
汽车进行新测试
排放量料高于旧测试
根据欧盟网上的资料,采用WLTP测试的汽车,耗油量和二氧化碳排放量很可能高于使用NEDC测试的结果。
此外,欧盟也规定制造商分阶段加入实际行驶排放(Real Driving Emission)测试,安排新车在公路上行驶以测量尾气排放量。
接受车辆检验认可(type approval)的汽车和轻型货车从9月起得进行这项测试,其他车辆则须从后年9月起实行。
针对上述发展对新加坡的影响,国家环境局受询时说,目前环境局和陆路交通管理局不会要求接受检验认可的新车另外进行实际行驶排放测试。
环境局发言人说:“我们会在以后收紧排放标准时,考虑采纳实际行驶排放测试。”
从明年1月起,新的车辆减排税务计划(Vehicular Emissions Scheme,简称VES)生效后,当局在制定税务回扣或附加费时,除了二氧化碳,也把微细颗粒(Particulate Matter)、氮氧化物(Nitrogen Oxides)、碳氢化合物 (hydrocarbons)及一氧化碳考虑在内。
入口商希望
平行车无需另测废气
新加坡汽车出入口商协会荣誉顾问梁南兴受询时说,欧盟新测试标准生效后,意味着许多车款的实际废气排放量预计会比较高,入口新加坡时,预料须支付较高附加费。
他预计,除了小型汽车和环保车可享有税务回扣,或被列为中等水平(neutral)等级外,大型汽车和柴油车估计有不少车款得支付最高两万元的附加费。
也是平行入口商的梁南兴说,日本也准备从明年起采用WLTP,如果新的标准获得新加坡环境局接受,以后平行入口的汽车抵境后,将无需在新加坡另外安排测量微细颗粒和二氧化碳,这将为车商省去繁琐的检验过程,有助节省成本。
对此,环境局受询时表示,将在有关详情出炉后再评估情况。
新加坡新注册汽油车已从上月起采用欧盟六期(Euro VI)排气标准,新柴油车则须从明年1月起符合这项标准。
新加坡理工大学工程助理教授冯雪博士指出,新加坡遵循的是受国际公认的欧洲标准,要是政府认为有必要进一步收紧排放条规,她相信当局很可能会采纳新的标准。（新华网）
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