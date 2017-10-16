MSCI全球指数创新高 全球股市进入“狂热”阶段

美媒称，将美股推向创纪录高位的上涨势头正在全世界蔓延。
据美国《华尔街日报》网站10月13日报道，由23个市场的大中型股票组成的MSCI全球指数13日达到创纪录的高点，而德国、英国、日本、香港、台湾地区和新西兰股市的基准指数，这一周全都达到多年来高点甚至历史最高点。
与此同时，基金追踪企业全球新兴市场证券基金研究公司说，投资者不顾一系列政治风险——包括西班牙加泰罗尼亚地区独立公投以及目前围绕朝鲜和伊朗的紧张局势——在截至10月11日的一周里向全球股票基金投入了规模创纪录的资金。
随着美国市场创下新高，投资者开始购买其他地区的股票，包括那些增长看起来越来越稳固、货币政策看起来对股市有利、估值较为便宜的地方。
在一些基准指数夏季暂停上涨后，最近的经济数据使人们进一步确信全球增长正在同步进行，而截至目前发布的第三季度财报表明企业界在健康发展。
股市上涨面临的风险也是存在的——特别是央行收回帮助推动股市上涨的刺激措施——但许多投资者估计，乐观的经济数据和收益前景将推动股市至少再上涨数月。
根据金融数据软件公司的数据，市场在金融危机后的这轮最新的复苏中涨势明显，以至于自2016年2月以来全球股票市值的涨幅相当于2009年3月全球股市的总值。2009年3月是那场金融危机的最高峰。
英国天达资产管理公司多种资产基金经理约翰·斯托普福德，最近一直在减持美国股票，并增持欧洲和日本的股票。他表示，欧洲和日本股票估值较低并具有稳定的收益前景。
他说：“全球增长实际上是非常同步的，我们应该以更广泛的视角来看待各地区经济乐观的收益动态。”
国际货币基金组织本周表示，今年全球经济加速是十年来范围最广的一年。该组织将今明两年的全球经济增速预期分别上调至3.6%和3.7%。
目前，投资者尚未看到全球股市上涨终结的迹象。
斯托普福德说：“短期内股市上涨动力十足，我们几乎看不到衰退的风险。看起来就好像是我们离全球金融危机越远，痛苦或记忆就消退得越多。”
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