中印会有两雄并立的一天吗？

日本《中央公论》月刊10月号发表日本东京大学教授川岛真和日本放送大学客座教授堀本武功的文章《中印两国会有两雄并立的一天吗？》称，中国正在具备一个大国应该具备两个要素：一是本国有能力对抗他国施加的影响力，二是自己能够对他国施加影响力。但印度只具备前者，主要是印度缺乏塑造国际秩序的能力。二者的崛起有时间差。
川岛称，在观察今后的世界和今后的亚洲时，除了看中国今后10年、20年的走向外，还应结合印度一起看。
堀本称，据说18世纪中期，中国和印度国内生产总值（GDP）占到全世界的一半，这种情况很可能在本世纪后半期再次上演。原本说来，全世界目前拥有10亿以上人口的只有中国和印度两个国家。如此一来，全球秩序的框架可能将发生很大改变。美国的中国问题专家沈大伟在近作《中国走向全球》一书的最后总结道：“1978年中国实行改革开放路线以后，世界改变了中国。而今天，中国正在改变世界。”也就是说，中国正在改变游戏规则。印度也能成为游戏改变者吗？堀本认为，这是可能的。
印缺塑造国际秩序能力
堀本称，印度长年认为自己是大国，但谁都没有承认。现在，终于开始逐步接近这个目标。目前的局面是，美国依然是大国，但中国正迅速赶超，而印度则落后一两圈，正在追赶中国。
堀本认为，一个大国应该具备以下两个要素：一是本国有能力对抗他国施加的影响力，二是自己能够对他国施加影响力。中国正在具备这两个要素，但印度只具备前者。主要是印度缺乏塑造国际秩序的能力。
川岛认为，印度有这个欲望。印度的大国化可以从经济实力和军事实力两个方面的增强上看出来。
堀本称，从经济排名看，印度排在第7位，经济增长率约为7%，增速上正逐渐超越中国。军费方面，据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所统计，印度仅次于美国、中国、俄罗斯、沙特，位列第5位，不知不觉间已经超越日本。另外，印度还是核保有国。
川岛称，人口问题非常重要。中国的劳动力人口已经开始减少，而印度还有很大余力，其距离老龄化还有几十年时间。
日美盼印度牵制中国
堀本认为，印度在地缘政治上占有优势。印度正好位于欧亚大陆的中间，与欧洲和东亚都有一定距离。中国说不上幸运还是不幸，位于欧亚大陆的一端。
川岛称，从历史上看，正因为处在东西方的正中间，所以印度才沦为英国的殖民地。而远东的中国则避免了完全沦为殖民地。不过，印度沦为殖民地所换来的是英语这个武器。而这可以说是压倒性的优势。
进一步讲，中国的旁边就有日本这个麻烦国家，而这成为中国的全球构想和地区构想的障碍。这与巴基斯坦之于印度在意义上是不同的。
川岛认为，正因为印度很巨大，所以周围的国家，像斯里兰卡、尼泊尔，一直都能感受到印度的实力，所以必须思考如何牵制印度。而印度与周边国家的紧张关系给了中国机会。
堀本称，印度周边国家想与印度一对一对抗肯定敌不过，所以肯定要打中国牌。日本和美国期待印度充当牵制中国的角色，而印度对这一点也非常清楚。
川岛称，美国在奥巴马政府时期，曾试图联合日本、澳大利亚和印度，构建一个从太平洋至印度洋的巨大四边形。而这在中国看来完全是一个对华包围网，因此对此非常厌恶。正因为如此，中国反过来牵制这个包围网，在希望利用中国牌的印度周边国家建造公路和港口。
中印崛起存在时间差
川岛称，印度没有参加中国今年5月的“一带一路”论坛，但次月又与巴基斯坦一起成为上海合作组织的正式成员。看上去一方面在牵制中国，另一方面又要投入中国怀抱。
堀本称，印度也参加了亚洲基础设施投资银行（AIIB）。因为基础设施投资需要资金。印度的外交很圆滑，努力不与中国和美国出现问题。日本经常用“不结盟”来形容印度的外交，但这已经太过陈旧。澳大利亚的印度研究人员称，“印度外交是渔翁得利外交”，这或许更恰当些。
关于同一个亚洲是否会出现中国和印度两个游戏改变者这点，川岛认为，这是有个时间差的。中国的峰值与印度的峰值时间上明显是错开的。中国的峰值更早到来，印度在后。问题是错开多长时间，是正好交替？还是两股力量聚成一块对抗欧洲？而且，日本该怎么做？如果在印度看来，比起与日本合作，与中国合作更好的话，那对日本来说将是个大问题。
堀本称，现在的日印关系堪称“形式婚姻”。因为彼此需要，所以保持友好关系。未来可能还会发生改变。
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