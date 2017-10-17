最新调查揭开真相：马岛战争“谢菲尔德”号如何被击沉

英国《卫报》网站10月15日发表题为《披露：导致福克兰群岛之战“谢菲尔德”号驱逐舰沉没的一系列失误》的报道称，一系列失误和缺陷使福克兰群岛（阿根廷称马尔维纳斯群岛——本网注）战争期间英国皇家海军的驱逐舰被击沉。35年后，真相浮出水面。
在1982年爆发的这场冲突的初期，“谢菲尔德”号驱逐舰被阿根廷的“飞鱼”导弹击中，造成20人死亡，26人受伤。这是自二战以来首艘被击沉的皇家海军军舰。
调查委员会关于“谢菲尔德”号军舰被击沉的调查报告最终被解密。该报告透露，这艘军舰被击沉的主要原因完全是因为对攻击毫无准备。
调查委员会发现，两名军官犯有玩忽职守罪，但他们被免于军事法庭的惩罚，显然是为了避免破坏战争结束时英国举国上下的狂喜气氛。
国防部在2006年公布了受到严密审查的调查委员会调查结果的总结，但编辑隐藏了调查委员会所有重要的结论和批评，包括玩忽职守的调查结果。
同时一起被隐藏的还有调查委员会的警告：包括“谢菲尔德”号在内的42型驱逐舰的舰载灭火设备存在“致命缺陷”。
全面的未经审查的报告显示：一些艇员因“没有什么事干而感到无聊和沮丧”，军舰也没有为这一攻击“做好充分的准备”。
当阿根廷海军发动攻击时，防空作战军官离开了该舰的作战室，去起居室喝咖啡了，他的助手也去上厕所了。
舰载雷达应该能探测到来袭的“超级军旗”战斗机，但因为正在与另外一艘军舰进行文件传输而被关闭。
附近的一艘军舰“格拉斯哥”号发现了正在迅速接近的战斗机，但“谢菲尔德”号作战室的主要作战军官未能作出反应，“这在一定程度上是因为缺乏经验，但更重要的原因是无能”。
防空作战军官被叫到作战室，但他不相信“谢菲尔德”号处于阿根廷携带着导弹的“超级军旗”战斗机的打击范围内。
当看到来袭导弹时，舰桥上的军官被所看到的一切吓傻了，没有向全舰发出警告。
调查委员会发现，防空作战军官的错误基于他对阿根廷所构成威胁的情报评估，“超大一捆令人畏惧的”纸被送到舰上，内容令人难以理解。
尽管该舰了解“飞鱼”导弹的威胁，但一些人似乎认为，“谢菲尔德”号不在“超级军旗”战斗机的飞行半径内，因为他们不知道该战机可进行空中加油。
该委员会还认为，“谢菲尔德”号驱逐舰的舰长、潜艇兵出身的萨姆·索尔特及其副指挥官、直升机军官很“不幸”，他们“几乎没有近年来水面舰艇的相关经验”。
在这一事件中，没有人通知舰长。他的军舰没有进入“战斗状态”，没有发射任何试图使“超级军旗”战斗机偏离航线的干扰弹，也没有使舰头转向来袭导弹，以减小“谢菲尔德”号的暴露面。另外，舰上的一些武器未装载，也没人操纵，没有设法击落来袭导弹。
其中一枚“飞鱼”导弹击中了“谢菲尔德”号右舷吃水线以上约8英尺（2.4米）处，撕开了一个4英尺高，15英尺长的大洞。导弹一直刺入了该舰的厨房，8名厨师据信当场丧命。几秒钟内爆发火灾，全舰充满了浓烟。
据信，12人被烟熏倒，包括5名正在“谢菲尔德”号计算机室值班的士兵，他们试图逃生时已为时太晚。一些伤员被严重烧伤。
报告称，灭火行动“缺乏凝聚力”且“缺乏协调”。尽管艇员们设法应对烈火，但“不知道该舰的指挥部在哪里”。
用于水泵灭火的主管道破裂，好几个水泵还坏掉了，前部的逃生舱口太小，戴着呼吸器的人无法通过。全舰官兵无法使火势得到控制，索尔特下达了弃舰命令。
《卫报》认为，当时，调查委员会的调查结果被隐瞒了，英国政府试图出售42型驱逐舰。
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