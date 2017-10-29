唯快不破！五角大楼求助“快手”应对金融黑客

美国《华尔街日报》网站10月15日报道称，来自华尔街的几十名快手交易员和其他人，正在帮助五角大楼研究黑客如何在美国的金融系统中制造混乱。
据参与讨论的人说，过去一年半以来，国防部的研究部门咨询了一些交易公司和对冲基金的高管，以及来自证券交易所和其他金融公司的人员。官员们说，这是一项旨在确认市场脆弱性的初期试点项目中的一部分。
可能出现的情况包括：黑客可能让广泛使用的工资系统陷入瘫痪；可能向股票数据输入中掺入虚假信息；让交易运算法则出现紊乱，或者以大量虚假的沽盘冲击股票市场，令市场崩溃。
动作迅速的快手交易员和量子基金经理利用复杂的电脑程序购买和出售股票，有时操作过程仅几分之一秒，他们是这个小组的核心。这些交易员对于金融市场的内部运作机制以及计算大量交易活动的自动系统有着深入了解。
国防部高级研究项目局的官员证实了这一做法，这并非保密的举动，但此前并未予以报道。《华尔街日报》与参与这一名为“金融市场脆弱性项目”的计划的几名交易员进行了交谈。
韦德·申曾在麻省理工学院研究人工智能，后于2014年作为项目负责人加入国防部高级研究项目局。他说：“我们几年前开始考虑，如果一个心怀歹意的人打算在我们的金融市场上制造破坏将会是什么样。”
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