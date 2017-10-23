欧盟报告称欧洲高房价令欧洲家庭不堪重负

法媒称，尽管欧盟内部成员国的住房体系各有不同，但是大部分国家现在都遇到了同样的难题：房子太贵，无法让所有人安居。
据法国《回声报》10月19日报道，这是17日发布的2017年度欧洲住房情况报告得出的结论之一。报告由欧洲社会住房委员会发布。
该委员会主席塞德里克·范·斯蒂芬达埃尔表示：“尽管欧盟委员会主席就欧盟现状发表了乐观的讲话，欧盟现在正面临严峻的住房挑战。由于过高的住房价格，经济繁荣没有惠及大部分欧洲人。”
经济增长实际上伴随的是房地产通胀的强势回升：2016年第四季度欧盟平均住房价格同比增长4.7%，这是2008年金融危机以来的最大增幅。这一上涨速度超过了工资收入的增幅。
12个国家甚至跨过了欧盟定下的6%的警戒线，其中包括捷克（增幅11%）、匈牙利（9.7%）、立陶宛（9.5%）、保加利亚、瑞典和英国。瑞典和英国的住房价格高于金融危机前的水平。
而且全国均价的计算也掩盖了一些国家首都房价的迅猛增长。法国一年来房产价格上涨了3.5%。从长期角度看，房产价格同收入之间的差距拉得很大：从1998年到2017年，房地产价格增长2.5倍，而工资收入仅增长1.5倍。
法国外贸银行首席经济学家帕特里克·阿蒂斯分析称：“就是这样的原因导致很多工薪阶层有贫穷的感觉。作为经合组织成员的法国家庭购买力在持续增长，但是这一增长却被住房所吞噬。”
欧洲住房报告的作者遗憾地认为：“住房涨价带来了从穷人向富人、从年轻人向老人的财富转移。”
结果就是：越来越多的欧洲人因住房成本高而不堪重负。欧盟11.3%的家庭将超过40%的家庭预算用于住房。这一家庭比率在希腊是41%，在德国和丹麦超过15%。
此外，欧洲社会住房委员会观察发现，多数国家都出现了无家可归者人数的上升。2001年到2012年间，法国无家可归人数增长超过50%。丹麦无家可归人数增长超过23%（2009年到2015年间），荷兰超过24%（2013年到2016年间）。
报告强调说：“政治领导者没有提出适当的回应措施，也没有从2008年危机中吸取教训。住房市场被过度金融控制，这是政治失败，是无能。”
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