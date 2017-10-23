中美欧成全球股市领跑者 中国股市得益于人民币升值

外媒称，中国、美国和欧洲的证券市场成为今年世界股市的领跑者，为什么像巴西、中国、美国、意大利和葡萄牙等相互差异如此巨大的市场能够成为今年的赢家呢？原因如下。
据西班牙金融网站10月22日报道，巴西圣保罗交易所股指上涨27%。专家分析原因在于经济好转，国内生产总值（GDP）有所增长，通货膨胀率下降，令股市收益得到恢复。此外巴西货币雷亚尔的价值也在看涨，因为今年四分之三的企业销售是用雷亚尔交易，三分之一的成本花销是美元，60%的债务使用外币发放。
报道称，中国沪深股市今年上涨18%。专家认为这一结果得益于人民币的升值、全球利率明朗化、良好的宏观经济数据以及世界贸易的增长。专家认为，因为工业的增强、国内新经济（消费、医疗、清洁能源等）的良好发展，中国股市将继续增长。
报道表示，专家相信中国股市将会在今后12个月里继续保持良好态势。投资专家看好创新（互联网、半导体、智能手机、电动汽车和生物技术等）和消费（例如汽车和人寿保险）领域的发展。
报道称，华尔街一直在创造纪录，2017年美国股市上涨17%，专家对其前景表示乐观，原因包括：股票价格很高，但是价值没有被高估；占据榜首的企业发展潜力巨大。此外必须继续投资技术公司，而这正是华尔街股市的基本构成企业。未来12个月，专家预计美国股市的回报率将在6%至7%左右，股市上涨11%至12%。产业方面，专家认为除了技术企业，制药、生物技术、银行等企业的利润也正在恢复，值得投资。
报道认为，欧洲股市以葡萄牙股市的增长最为显著，今年上涨16%，这得益于葡萄牙经济的发展，就业岗位大增、家庭信心增长、消费增强、企业投资恢复活跃，此外葡萄牙的信用评级也在提高，因为政府公共账户状况正在好转。
报道还分析道，意大利股市盈利水平与葡萄牙股市相当。专家认为它的良好运转与2016年意大利股市遭遇大幅下跌有关，不过还有三个因素推动了它的发展，分别是欧洲经济好转、意大利银行危机得到解决，以及个人储蓄计划引导大量资金进入股市，此外与意大利消费者信心增长、工业生产增长也不无关系。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost