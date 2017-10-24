香港飞行员或大规模跳槽内地：追求更好生活方式

港媒称，随着香港国泰航空公司为降低成本而削减员工薪水和福利，中国内地的航空公司正利用这个机会，寻求让国泰航空的飞行员跳槽到内地。
据香港《南华早报》网站10月23日报道，据消息人士透露，国泰航空的大约200名飞行员正考虑跳槽到内地航空公司。
报道称，这使得中国内地各大国有和民营航空公司的招聘人员采取更多行动，努力吸引那些对减薪感到幻灭、想要更好的生活方式的驻港飞行员。
今年上半年，国泰航空的净亏损达到20.5亿港元。该公司开始实行一个为期三年的转型计划，以缩减开支和控制成本。到目前为止，国泰航空已经宣布裁员600人。
上个月，国泰航空的飞行员被告知，他们将面临冻结薪水、调整退休金以及大幅削减住房津贴等措施。
朗里奇航空公司的营销经理德博拉·怀特表示：“在上个月之前，很少有国泰航空公司的飞行员咨询跳槽到内地航空公司的事情或者提出申请。不过最近几个星期以来，我们发现对这方面感兴趣的人大幅增加，人数多达数百人。”该公司为内地航空公司招聘飞行员，本月底它将为香港飞行员举办招聘介绍会。
报道称，在250名申请人当中，至少有200名经验丰富的国泰航空飞行员对跳槽到内地航空公司表现出兴趣。
报道称，在国泰航空的3265名飞行员当中，今年辞职和退休人员的平均流动率仍然维持在“大约”2.5%。公司称，这一数字在可应付的范围内。
不过香港航空机组人员协会声称，它的数据是国泰航空的两倍。
该协会的秘书长克里斯·毕比表示：“毋庸置疑，国泰航空取消住房津贴协议的举动将迫使飞行员跳槽到其他地方。”
不过随着国泰航空寻求缩减开支，飞行员跳槽对它来说可能是有利的。
该公司表示，国泰航空的品牌、质量和安全声誉使其飞行员成为其他航空公司“最想要招揽”的人才之一。
据朗里奇航空公司说，香港飞行员在市场上有需求，因为他们的飞行执照来自声誉良好的学校，而且他们对在该地区飞行比较熟悉。
报道称，跳槽到内地航空公司的外籍飞行员预计每年能获得高达28万美元的税后收入，比之前增加约8万美元。其他福利包括：在内地生活的成本更低，还有多达3个月的假期。
北京首都航空公司的飞行员招聘人员乔斯·希门尼斯表示：““我们忘了（这些也会）激励飞行员和航空人员。”他表示，他预计会有更多香港飞行员跳槽到内地。
他还补充说，招揽飞行员的另一个因素是可靠的工作班次，这能确保他们有更多的休闲时间和陪家人的时间。
希门尼斯表示：“我们正处在早期阶段。如果国泰航空不纠正这种员工薪水和福利的倒退——譬如说取消住房福利——那么他们将看到更多飞行员跳槽到内地。”
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