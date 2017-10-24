十九大闭幕，一致同意习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章

中国共产党第十九次全国代表大会在选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会，通过关于十八届中央委员会报告的决议、关于十八届中央纪律检查委员会工作报告的决议、关于《中国共产党章程（修正案）》的决议后，24日上午在人民大会堂胜利闭幕。
习近平同志主持大会。
上午9时，闭幕会开始。
大会应到代表和特邀代表2354人，实到2336人。实到代表超过应到代表的半数，符合大会选举办法的规定。
会议首先通过了2名总监票人和36名监票人名单。
在总监票人和监票人监督下，到会的代表和特邀代表以无记名投票方式，选举出由204名委员、172名候补委员组成的十九届中央委员会，选举出十九届中央纪律检查委员会委员133名。
11时12分，习近平宣布，第十九届中央委员会和中央纪律检查委员会，已经党的第十九次全国代表大会选举产生。全场响起长时间的热烈掌声。
随后，大会通过了关于十八届中央委员会报告的决议。大会批准习近平同志代表十八届中央委员会所作的报告。
大会通过了关于十八届中央纪律检查委员会工作报告的决议。大会充分肯定了十八届中央纪律检查委员会的工作。
大会通过了关于《中国共产党章程（修正案）》的决议，决定这一修正案自通过之日起生效。大会一致同意，在党章中把习近平新时代中国特色社会主义思想同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观一道确立为党的行动指南。
大会完成各项议程后，习近平在热烈的掌声中发表了重要讲话。
大会在雄壮的《国际歌》声中圆满结束。（新华社）
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