西沙群岛越来越受内地游客欢迎：那里海水很清澈

港媒称，负责管理南海这片有争议海域的内地官员表示，乘船游览西沙群岛越来越受内地游客欢迎。
据香港《南华早报》网站10月23日报道，三沙市市委书记田湘利表示，从今年开始，已有59个旅行团赴该群岛旅游。
他表示，与去年相比，旅行团数和游客人数都增长20%，他并未提供去年的具体数字。
田湘利10月23日给《南华早报》的书面回复称：“西沙乘船游越来越受欢迎，已成为（海南省）旅游业新热点。”
报道称，三沙市2012年在西沙群岛最大岛屿永兴岛成立，受海南省管辖，这清楚表明中国对南海问题态度越来越强硬。南海是全球最繁忙航路之一，拥有连接东南亚和印度洋的战略通道。
报道称，自从2013年首次开放西沙群岛旅游以来，已有3.9万余名游客到这里旅游。
大多数乘船游是四天三晚，包括游览鸭公岛、全富岛以及银屿岛等小岛，潜水以及当地渔村游。旅游出发地和到达地都是海南旅游城市三亚。
三亚一位梁姓旅行社人员说：“那里的海水很清澈，在中国其他地方很难看到。”
“我不知道明年市场如何，因为这种旅游受政府政策影响，不过我今年发团比去年多得多。”
《南华早报》一位记者去年曾参加一次这种旅游。行程包括升旗仪式和播放爱国纪录片。
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