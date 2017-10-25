中国EMBA课程受年轻经理人追捧：美传统名校遭冷遇

德媒称，工商管理硕士（EMBA）课程对高校来说是笔可观的收入。眼下与中国合作可以令自身获得不错的国际排名。而美国传统名校则遭到冷遇。
据德国《世界报》网站10月23日报道，美国凯洛格商学院与香港科技大学的行政人员工商管理硕士课程是世界上最好的——至少备受重视的《金融时报》排名是这样认为的。
报道称，与中国高校的合作项目引领全球EMBA排行榜，这并非偶然。国际企业——不管是汽车制造商、消费品生产者还是产业供应商——都在这个不断增长的市场扩张。了解中国国情的经理人是最抢手的，也是收入最高的。优秀商学院已纷纷对此作出了调整。《金融时报》排名前七的项目中有五个是以中国为重心的。
“我们的中国单元课程极其抢手”，德国奥托贝森管理研究院的院长马库斯·鲁道夫说。该学院的EMBA课程同样在北京和香港与凯洛格商学院等学校合作。奥托贝森管理学院在《金融时报》的排名中取得了德国最好成绩，排在第23位。
但是参加者到中国不是想学譬如说远东的领导风格。“今天在中国最好的学校里教授的管理方法都是美式的”，鲁道夫说。但是人们可以在那里学到文化上的一些诀窍。国有企业的决策体系是怎样的？中国经理人如何进行谈判？
显然，这样的知识对参与中国这个增长市场的国际企业来说如黄金般宝贵。所以，经理人在中国大都市的收入往往是在欧洲的很多倍。根据提供人力服务的安塔尔国际公司的一项调查，比方说工程师的收入差距就很大。担任领导工作的开发或运营工程师在德国的年收入在6.5万至9万欧元之间。而在中国他们的年薪可以高达25万欧元。
报道称，薪金在《金融时报》的排名中占有不小的比重。毕业三年后的收入以及获得学位后收入增长的幅度在评估中共占了四成。这也给了以中国为重心的项目优势。
这点在第一名身上尤其突出。凯洛格和香港科大合作项目的毕业生三年后的平均年收入接近48万美元，比深造前增长62%。
而且这个数字也比排名第二的伦敦政治经济学院和香港大学、哥伦比亚大学商学院合办项目的毕业生高出了16万美元。
报道称，想成为精英中的精英的人也必须下点本钱——凯洛格与香港科大合办项目的学费约为14万欧元。
但经理人们很快就可以通过丰厚的薪金收回教育成本。再加上，参加项目的反正大多目前就是雇主。
一般来说，EMBA课程是在不脱产的情况下进行的。凯洛格的课程长18个月，其中有三个月的时间会在不同的地点集中上课。学生拿出长周末的时间在香港、迈阿密、特拉维夫、北京、法伦达尔、芝加哥和多伦多等地会面。
毕竟人脉也是关键。“与在真正的商海中证明了自己能力的人的交流对我来说尤其宝贵”，2016年的毕业生、目前任中国达美乐比萨临时首席执行官的廖正谦说。与不同行业和不同大洲的经理人的良好接触也是校友网的优势之一。凯洛格在七家合作学校的毕业生共有大约6万人。
报道称，美国当前的政策可能也令重心向亚洲和欧洲转移。美国总统特朗普继续试图对八个国家的公民实行入境禁令。对于美国大学的呼吁他不为所动。“该法令侵蚀了学术机构的根基”，像历史悠久的哈佛大学商学院院长尼廷·诺里亚就这样表示。
该院三分之二的EMBA学生来自国外。此外哈佛大学商学院根本就没出现在《金融时报》的排行榜上。
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