俄S-400防空系统把美“爱国者”挤出市场 受中东买家青睐

俄罗斯《晨报》10月24日发表了题为《俄罗斯把美国挤出国际军火市场》的报道。
中东国家对俄罗斯武器的兴趣渐浓，令美国军事分析家深感忧虑。S-400“凯旋”防空导弹系统比美国著名的“爱国者”系统更受欢迎。
据美国《国家利益》双月刊报道，S-400的高效表现改变了中东地区的游戏规则。就连土耳其、沙特阿拉伯等美国武器的传统买家也表达了购买“凯旋”的愿望。
美国专家认为，俄罗斯展示了技术突破，美国无法提供可与S-400匹敌的系统，而且拒绝承认现在采取行动为时已晚。
MIM-104“爱国者”是美国上世纪60年代开始研制的多功能反导系统。它能同时拦截和摧毁8个100公里距离内、24千米高度下的目标，发射间隔为3秒。
S-400“凯旋”系统可使用射程40至400公里的各种拦截导弹。其中一种远程导弹的拦截速度可达到5.9马赫。S-400能摧毁远程侦察机，在特种雷达的帮助下发现隐身战机。
“凯旋”的杰出性能促使很多中东国家引进俄防空系统。10月初有消息称，俄罗斯和沙特阿拉伯达成了供应S-400的协议，与土耳其的谈判正在进行中。
前不久，俄罗斯刚向中国交付了几个团的“凯旋”系统。
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