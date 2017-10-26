中国市场好转 美企在华业绩亮丽让季报生辉

英媒称，美国一些最大的工业企业发布的出色的业绩报告提振了对于世界经济前景的信心。从业绩报告来看，包括航天和建筑在内的多个行业都有强劲增长。
据英国《金融时报》网站10月24日报道，卡特彼勒公司、联合技术公司和3M公司公布的三季度业绩都高于分析人士的预期，推动道琼斯工业平均指数创下新高。
报道称，一些企业表示，中国市场的强劲有力和不断好转是它们业绩表现出色的重要原因，不过北美和欧洲市场的业绩报告整体上也很抢眼。
报道表示，亚太地区是卡特彼勒公司业绩最好的区域。该区域销售额上升31%，约半数增长来自于中国市场，当地建筑和基础设施投资不断增加推动该公司在华销售额不断增长。
报道称，生产飞机零部件和建筑物内设备的联合技术公司在中国遇到了困难，中国是其旗下奥的斯电梯公司的最大市场。不过联合技术公司首席财务官阿基尔·乔赫里对分析人士说，虽然公司在中国市场尚未“摆脱困境”，不过订单量在增加，而且价格下降势头似乎也在趋缓。
报道称，生产便利贴等众多产品的3M公司三季度在中国内地和香港的销售额增长23%，相比之下，在美国和西欧市场的增幅分别只有3.6%和3%。
报道表示，并非美国所有工业企业的业绩报告上都有亮眼的收入数据。美国市值最高的制造商通用电气公司20日公布业绩报告称，每股收益出现下降。
报道称，美国企业还强调，未来可能会出台企业税改革措施是它们对前景感到乐观的另一个原因。
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