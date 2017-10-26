美反恐研究中心警告：数千名IS分子返乡成各国威胁

外媒称，随着“伊斯兰国”组织（IS）的两大基地摩苏尔和拉卡被收复，IS的威胁开始回到来源国。
据西班牙《世界报》网站10月24日报道，反恐怖研究中心苏凡中心的报告指出，最近几年，来自33个国家的至少5600名IS成员，包括男人、妇女和儿童已经回到原先的国家。
“各国尚未找到处理这些回国IS成员问题的方法。他们当中大部分人被关押或者从公众视野中消失。制定面对这一威胁的战略需要获得更多信息，进行更多调查。”报告指出。报道称，苏凡中心由美国联邦调查局前特工阿里·苏凡领导，他曾负责9·11事件的调查。
报道表示，报告根据各国和国际消息人士的调查制定名单，名单显示回国IS成员人数最多的几个国家分别是俄罗斯（前往叙利亚和伊拉克的3417名“圣战”分子中已经回国400人）、沙特（3244人中回来760人）、约旦（3000人中回来250人）、突尼斯（2926人中回来800人）和法国（1910人中回来271人）。
报道称，为加入IS而前往叙利亚和伊拉克的外国人一度达到4万人，苏凡中心指出，这种人员流动在2015年底IS接连战败、各国采取措施限制前往叙利亚和伊拉克人数之后开始停止增长。
报告指出，促使“圣战”分子回国的原因各不相同，而回国人员包括加入IS失败者以及曾被IS派往世界各地执行“圣战”任务的极端恐怖分子等各种级别。
报道称，报告表示，无论恐怖袭击是否受回国IS人员领导和鼓动，恐袭威胁在这些IS成员的祖国将是很多年里一直存在的真实危险。报告提醒说，在IS完全解体之后，某些回国IS分子将不可避免地幻想继续暴力“圣战”，企图维持在叙利亚和伊拉克的招牌。“那些回国人员应该特别容易受IS招募人员的鼓动诱惑”。
报道称，在那些曾经经历战乱的回国人员中，也包括妇女和儿童。报告指出，“这个问题很特殊，因为需要所在国努力思索将这些人员重新纳入社会的最佳方式。社会支持和思想教育机制对于那些回国儿童来说将非常重要，他们当中有些人受过武器使用和杀人训练”，报告还强调对那些在“伊斯兰国”占领区出生并受过相关训练的儿童要予以特别关注。
另据英国《明星日报》网站10月25日报道，英国一名高层安全官员告诫说，在众多“圣战”分子逃离土崩瓦解的“伊斯兰国”组织后，英国可能面临新一轮的恐怖袭击。
报道称，军情六处的专家们发表的一份报告发现，在整个西欧，英国从国外返回的武装分子数量最多。有大约850名恐怖分子离开英国到叙利亚加入了这个残暴的恐怖组织，其中只有一半被正式计算在内。
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