没错！麦当劳中国改名啦！叫金拱门！

10月25日晚，一则爆炸性的消息传出：大家熟悉的洋快餐品牌麦当劳（中国）有限公司被发现更名为“金拱门（中国）有限公司”。上述消息也在社交平台上引发网友热议，有网友便感叹，“这名字太接地气了。”
此次更名一系列变动发生在8月麦当劳成为中资控股后。
今年8月8日，麦当劳宣布，与中信股份、中信资本、凯雷投资集团的战略合作已经顺利完成交割，新公司将运营和管理麦当劳在内地及香港的业务。
本次改名，意味着麦当劳在内地和香港的业务已经全部完成交接。
随后，网友们就炸锅了，毕竟从90年到现在，麦当劳这个名字在中国已经算是耳熟能详，现在突然改成一个充满了“乡土气息”的名字……网友调侃满天飞。比如：肯德基应该改名你大爷或者俏老头、德克士改名李白鸟等等。
麦当劳回应更名：餐厅名称不变
随后麦当劳官方的回应让网友们稍微平复了一下心情，其表示虽然公司名称确实出现了变动，但改名只是证照层面，餐厅名称依然会是“麦当劳”。
麦当劳中国方面，如今已然成为“金拱门中国”，也是反应神速，当日晚间便发布了媒体声明：
“麦当劳与中信及凯雷成为战略合作伙伴后，因业务发展需要，自2017年10月12日起，麦当劳中国总部的企业名称变更为“金拱门（中国）有限公司”。这一变更主要在证照层面，日常的业务不会受到任何影响。麦当劳将一如既往，热忱为消费者服务，麦当劳餐厅名称、食品安全标准、营运流程等保持不变。”
麦当劳：我们的“M” logo像拱门
为什么是“金拱门”？我们不难注意到，麦当劳每个餐馆前都有一个明黄色拱形结构的大M标志，正是这个标志被称做金色的拱门(Golden Arch)。
麦当劳的金色拱门Logo如此深入人心，以至于围绕着这个Logo，诞生过一个“金色拱门理论”。托马斯·弗里德曼(Thomas Friedman)曾提出“预防冲突的金色拱门理论”(Golden Arches Theory of Conflict Prevention)，认为任何两个开设了麦当劳门店的国家都不会彼此开战，因为全球化后各国经济文化互相依赖。这个理论给结束冷战的世界描绘了一种建立在“经济人”基础上的前景——人类将用巨无霸和炸薯条取代对战争的欲望。
正如“金拱门”更名引起的舆论发酵，这一“金色拱门”理论也面临广泛质疑，如今看来有些诙谐，亦不乏言论称“金色拱门理论走向终结”。
目前，麦当劳中国部分公司已完成名称变更。
更名与特许经营权转让有关
事实上，麦当劳中国更名为“金拱门”，直接原因是其中国20年特许经营权的出售，也就是与中信及凯雷的战略合作。
回溯至2016年，麦当劳频频传出对外出售中国业务的消息。这一度引发多家企业参与竞购，例如，三胞集团方面曾证实其与首旅集团联合参与了此次项目的竞购，提交过竞标书。
这一场竞购在2017年年初落下帷幕。今年1月9日，中信股份（00267.HK）发布公告宣布，其与中信资本以及凯雷投资集团达成战略合作并成立新公司，新公司将成为麦当劳未来20年在内地和香港的主特许经营商。
根据当时麦当劳方面提供的信息，20年特许经营权的收购价格最高为20.8亿美元（约合人民币144亿元），收购方将以现金+新公司股份的方式支付。在这一交易完成后，中信股份和中信资本在新公司中将持有共52%的控股权，凯雷和麦当劳分别持有28%和20%的股权。
交易完成后，新公司的董事会成员将分别来自中信股份、中信资本、凯雷和麦当劳。此外，麦当劳现有的管理团队会保持不变。
如今，“金拱门”的变更主要在证照层面，麦当劳中国方面亦确认，日常的业务不会受到任何影响。
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