针尖对麦芒 你会选择苹果全家桶还是谷歌全家桶？

Pixel 2 XL vs iPhone 8 Plus
蓄力已久的Pixel 2系列，终于在这次的发布会中亮相，并和上代产品相同推出大/小两个版本。尤其是Pixel 2 XL采用6.0英寸2K分辨率全面屏，性能方面自然会用上今年旗舰产品骁龙835处理器，辅以4GB运存+128GB存储空间的组合；拍照方面，Pixel 2 XL采用配有1.4微米超大尺寸像素的1200万像素单颗摄像头，前置镜头像素为800万。尽管没有使用双摄，但拍照权威机构DxO给出的分数甚至超过了iPhone 8。
苹果十周年之际，除了iPhone X之外，也推出了常规的iPhone 8系列。当然在iPhone X之前，iPhone 8系列是果粉对新品的唯一选择。 这次的iPhone 8 Plus从全金属机身回归到前后玻璃面设计，因加入无线充电的原因，机身增加0.2毫米的厚度。在配置方面，iPhone 8 Plus搭载苹果最新A11处理器，辅以128GB／256GB存储。iPhone 8 Plus延续7 Plus的双摄功能，配备后置1200万像素双摄，f1.8光圈+f2.8光圈，比iPhone 7 Plus光圈更大，另外还增加了“人像光效”模式，拍摄人像更专业。
Google Pixel 2 XL 128GB版 ：约5649元 （849美元）
Apple iPhone 8 Plus 256GB版 ：7988元
Pixel Buds vs AirPods
为了完善谷歌生态，从去年开始谷歌不断加入“新”产品，比如之前的Google Home。而这次发布会中我们也看到了这个新产品——Pixel Buds耳机。Pixel Buds被业界看作是与AirPods对标产品，但稍有不同，Pixel Buds耳机集成谷歌助手，实时翻译功能等功能，可支持40种语言的实时翻译。当用手机与Pixel Buds相连时，耳机的实时翻译功能运行的十分流畅。
距离AirPods发布已经有一年有余。在经过短暂跳水之后，AirPods一跃成为耳机行业最热销的产品。甚至有媒体称，AirPods的诞生正改变耳机行业。AirPods内置独立的W1芯片。当放入耳朵后AirPods无线耳机会自动开始播放，并支持降噪功能。可以实现手势操作与Siri对话，一次充电支持连续5小时通话、24小时播放续航。支持多设备连接管理。
Pixel Buds 售价：1058元（159美元）
AirPods 售价：1288元
Pixelbook vs Macbook Pro
尽管谷歌的笔记本一直是不温不火，但依然没有阻挡其前进的步伐，继2013年发布的Chromebook Pixel之后，谷歌再次公布了最新的笔记本产品Pixelbook。Pixelbook采用12.3寸触控屏幕，QHD分辨率高清屏，像素密度高达235ppi，支持背光的软触键盘，可选酷睿i5/i7处理器、最高16GB内存+512GB 存储，10小时电池续航，拥有2× USB-C接口。遗憾的是，Pixelbook上并没有SD读卡器。
笔记本品类上苹果的优势似乎更大，Macbook的销量也在逐年持续上升。去年Macbook再获更新在机身上增加了TouchBar设计，通过触控的方式与键盘融合达到最快捷的操作。Macbook Pro采用13/15英寸屏幕，并配备i5/i7可选处理器，内存方面提供8GB/16GB，硬盘提供128GB/256GB可选容量。
Pixelbook ： 酷睿i5处理器+8GB+256GB 售价：约7977元（1199美元）
MacBook Pro 13寸 ： 酷睿i5处理器+8GB+256GB 售价： 11888元
iOS vs Android OS
其实两家的产品，无论是音箱还是耳机，又或是电脑、手机其实都离不开系统，这也是两家竞争的所在。闭环的iOS有着自己一套完善的体系，在这个生态中你的手表、iPhone、笔记本可以无缝关联，而每款应用都经过Apple的审核确保用户使用安全。当然，唯一的遗憾就是iOS的产品只适用于Apple的产品，所以定价过高就无可避免。
而Android OS则与iOS恰恰相反，相对开源的系统每家厂商都可以使用，你几乎可以在它每次的发布会中看到几家厂商又和谷歌进行了合作，共同去完善这个生态圈。也正式开源的原因，钓鱼软件泛滥，用户经常不知不觉被安装上钓鱼软件。Android OS产品在价格方面，产品多自然价格更有竞争力。
我们来算笔账
谷歌全家桶：Pixel 2 XL 128GB（5649元）+Pixel Buds（1058元）+Pixelbook（7977元）=14684元
苹果全家桶：iPhone 8 Plus 256GB（7988元）+AirPods（1288元）+Macbook Pro 13寸（11888元）=21164元
中间差价：6484元。
最后，你是选择苹果全家桶还是谷歌全家桶呢？
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