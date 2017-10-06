Facebook也开始测试面部识别：帐号丢失可刷脸解锁

Facebook也要有自己的Face ID了。该公司正在测试一种技术：在你的Facebook帐号被锁后，允许你使用面部来验证身份，从而解锁帐号。
如果你在坐飞机或者出国旅行，或者无法使用电子邮件，那就无法使用两步验证措施，这种时候便可借助人脸识别来解锁Faccebook帐号。
社交媒体研究人员德威什·劳根德兰（Devesh Logendran）披露了这项功能的截屏，而Facebook随后也证实了这一消息。该公司说：“我们正在测试一项新功能，可以让人们在恢复账号的过程中快速而简便地验证所有权。这项功能只能在你已经登录过帐号的设备上使用。”
如果这项功能的可靠性得到验证，而且不会被黑客利用，Facebook就有可能面向更多用户推出。
Facebook过去几年曾经尝试过许多帮助用户解锁帐号的新颖方式。例如，你可以通过识别照片中的几个好友来证明自己的身份，还可以通过系统向“信任朋友”发送识别码，然后利用这些识别码验证身份。
虽然Facebook之前曾经在照片人脸识别领域遭遇过一些挫折，但这项新功能只会在私下里为你提供帮助，所以应该没有太大的隐私担忧。
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