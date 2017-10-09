委内瑞拉启动手机支付应对全国现金短缺

外媒称，委内瑞拉银行业机构监管局上周启动了一项新的支付系统的试点测试，通过手机支付缓解全国现金短缺问题。
据埃菲社加拉加斯10月7日援引委内瑞拉通讯社报道，这一全新的P2P支付体系旨在“推动电子货币的使用，调整现金的使用”。在新的支付系统中，自然人可以通过与银行机构关联的手机及本人身份证件进行支付或转账。
委内瑞拉银行业机构监管局在其官方网站上发布公告称：“只需加入这项服务，通过各银行设立的渠道，用户就能在任何时候、任何地点快速、安全地办理业务。”
用户可以通过下载新系统的应用来缴费、在线购物、查询工资、办理银行业务、充值或汇款。在测试期间，每人每天可以通过手机汇款的上限是80万玻利瓦尔（官方最高汇率下约合240美元）。
委内瑞拉人目前正遭遇严峻的现金短缺状况。加拉加斯当局声称其中一大原因是委内瑞拉与哥伦比亚边境猖獗的货币走私活动。
另外一大因素是该国水涨船高的通胀率。尽管委中央银行自2015年起就未公布过通胀数据，但根据由反对派控制的委议会的估算，2017年该国通胀率可能已累计达536.2%。
委内瑞拉近期已至少发生了两次因现金短缺导致的危机。第一次出现在2016年12月中旬，马杜罗政府以打击与哥伦比亚边境的走私活动为由而决定在三天内停止流通100玻利瓦尔面额的纸币，即该国此前面额最高的纸币。
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