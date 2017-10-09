巴菲特投资卡车服务站运营商 押注传统汽车不会衰落

美媒称，每分钟都会诞生一个傻瓜，而沃伦·巴菲特刚刚证明了这一点。他已同意用旗下公司股东的资金购买领航旅行中心公司的股份，具体金额不详。这是一家向卡车司机出售食品、咖啡和柴油的连锁卡车休息服务站运营商。毕竟，难道卡车司机不是要被机器人取代了么？柴油不是要被电池取代了么？
据美国《华尔街日报》网站10月6日文章，巴菲特上周在彭博电视台节目中说：“谁知道无人驾驶卡车何时问世、占多大比重？”他或许还可以再加一句：彭博新闻社本身就是过度吹嘘交通工具取得的进步的罪魁祸首。它7月曾预测，到2025年电动汽车将在价格方面超越燃油汽车，媒体对此进行了大量报道。但预测中的一些细节却鲜有报道提及：上述预测取决于监管机构愿意给予足够的税收和政令支持，以抵消汽油动力汽车的成本效益优势。
一个日益具有讽刺意味的现象几乎完全被忽视了。中国、英国和法国现在都在谈论最早于2030年禁售内燃机汽车。加利福尼亚州79岁的州长杰里·布朗正竭力要求加州监管机构设定同样带有进取色彩的日期，以为其绿色环保政绩增添光彩。
与此同时，为证明正在取得进展，它们都采取了同样的过渡战略：勒令汽车制造商销售一定数量的电动汽车以换取汽油动力汽车的销售许可。菲亚特汽车公司承认，在欧洲每销售一辆电动汽车就亏损2万美元。通用汽车公司每卖出一辆“雪佛兰Bolt”纯电动车则损失9000美元。甚至特斯拉汽车公司也在一定程度上要靠向真正赚钱的常规汽车公司出售“零排放积分”来维持运营。
这些情况暗含的影响值得深思：如果取缔汽油动力汽车，那么加利福尼亚州及其他地区取缔的正是其利润让电动汽车在当前市场中得以生存的产品。
这产生了连锁反应。今年5月，当炒作电动和自动驾驶汽车的行动未能像提高特斯拉股价那样大幅提高福特汽车公司的股价时，福特解除了首席执行官马克·菲尔茨的职务。接替他的是福特未来移动部经理蒂姆·哈克特。哈克特宣布了自己的战略，而福特将加倍押注汽油动力运动型多用途车和卡车。
中国则处于政策周期的不同阶段。它也出台了额外的激励措施。它想要减少汽车尾气污染，希望借此让城市变得更宜居。它还希望一改依赖进口石油的态势，转而利用本国煤炭。
但矛盾依旧存在：在中国，电动汽车将成为靠汽油动力汽车大卖来支撑的“合规车辆”。
机器人驾驶员的情况又如何呢？港口和矿山已启用了自动驾驶卡车。如果公众和政治家同意，自动驾驶汽车最终有可能获得许可，开上入口数量有限、管理严格的州际高速公路。
但这种超过1000英里（1英里约合1.6公里）的长途旅行仅占卡车总行驶里程的21%。如果得益于自动驾驶技术，更多种类的货物的长途运输能实现赢利，那就意味着在城市和城郊公路以及地区高速公路上行驶的卡车和司机数量将增加，更不用说充当仓库员工、调度员等的工人将增多。
事实多半将证明，担心卡车司机会失业的恐慌被过度夸大了。按照现在的趋势，美国的机器人还不会导致工人失业。机器人将弥补劳动力的短缺。卡车司机人手不足已经有十多年的历史了。
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