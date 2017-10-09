黄金周韩免税店销量惨淡 促销也换不来中国游客

这个十一黄金周，韩国可不太好受，不仅各大景点见不到中国游客的身影，就连免税店的销量也十分惨淡。原本以为旅游旺季会成为一根救命的稻草，然而现实却是这样的。
据韩联社报道，韩国相关行业官员今日（9日）表示，中国十一黄金周期间，韩国各大免税店的销量与去年同期相比下有所下降，这一切都因为中国游客骤减。
恰逢今年的中国国庆及中秋放假日与韩国的中秋长假在时间上重合，韩国当地免税店准备了一系列大规模的促销活动来吸引国内外的游客。尽管出境旅游人数有所增加，但今年长假免税店的销售额仍然大幅下降。有韩国业内人士分析，其原因还是受“萨德”事件的影响。
韩国第一大免税店——乐天免税店，十月第一周的销量与去年相比下降了15%，单就中国游客而言，销量下降了25%。而同样的情况也发生在新罗免税店，据了解，新罗免税店的销量与历史同期相比下降了10%。
与此同时，据韩国仁川机场统计的数据指出，今年前八个月，中国游客赴韩旅游的比例与去年相比下降了48.8%至287万人次，而这种骤降趋势同样反映在十一黄金周期间。
面对不利的经营环境，许多韩国零售企业将市场转移至东南亚区域。韩国第五大集团乐天集团正在寻求开拓其在越南和印尼的市场。乐天玛特表示，它目前在印尼有24家商铺，在越南有13家，而年底将在印尼再开一家。
此外，因受“萨德”影响，韩国各大零售行业绩惨淡不堪重负，日前，乐天就曾宣布撤离中国市场的乐天玛特112家门店（包括3家乐天超市）。韩国的顶级连锁超市易买得在进入中国长达20年之久后，也达成了协议，出售其在中国的五家店面，正式撤离中国市场。
早在十一长假之前，乐天百货就宣布，将在中国国庆中秋黄金周到来之际，举行促销活动，借此狂揽中国大陆、港澳台地区以及新加坡等地的顾客。而在长假期间，乐天也是使尽浑身解数。
据了解，长假期间，乐天百货携手韩国文化产业交流财团（KOFICE），面向长假访韩的中华圈游客和居住在国内的中国留学生举办各种活动。此外，由外国留学生和韩国大学生组成的韩国文化探访团“OUTLOOKIE”成员们身穿传统韩服在乐天总店举行服装秀，游客们还有机会观看“K-TIGERS”跆拳道表演。
不过，黄金周会成为救命稻草吗？现实和韩国旅游业人士预言的一样：“没戏！”
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