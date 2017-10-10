高铁令中国旅游迎来“黄金时代”

境外媒体称，中国今年国庆和中秋假日叠加成长达八天的“超级假期”10月8日结束。官方数据显示，这期间的游客人次和旅游收入都同比增加超过一成。
据香港《南华早报》网站10月8日报道，旅游部门当日说，国庆黄金周期间，国内游客人数同比增长11.9%。
国家旅游局说，在8天长假期间，全国共接待国内游客7.05亿人次，实现国内旅游收入5836亿元，同比增长13.9%。
国家旅游局说，出境游客约为600万人次，与去年大致持平，但更多游客选择自助游而非团队游。
报道称，越来越多的出境游客不再热衷于“买买买”的购物游，而是追求深度体验。
中国铁路总公司说，自9月28日国庆假期铁路旅客运输启动以来，全国铁路累计发送旅客1.05亿人次。媒体称，这个长假，高铁客流已经占到了铁路整体客流的40%左右。
在一些热门景点，由于游客上载图片和视频、进行微信通话和语音留言，通信业务量也创下纪录。
《钱江晚报》报道，中国移动浙江公司说，在热门的杭州西湖景区，国庆期间日均4G流量是去年国庆期间的两倍以上。
为满足更大需求，中国移动浙江公司在多个交通和旅游枢纽新建了50多个基站。
据路透社10月9日报道，中国国家旅游局网站发布新闻稿称，本次黄金周公众旅游需求集中释放，出游热情高涨，假日旅游市场保持高位运行。全域旅游方兴未艾，热点省份、热点城市旅游持续火爆。其中湖南省共接待游客6147.32万人次，同比增长22.71%。新兴旅游目的地和地区快速增长，比如内蒙古、吉林等。
携程网大数据显示，假日出游人群中，亲子游客预计占总人数比重为32%，家庭游客预计占总人数比重为42%。爱彼迎的数据显示，假日期间国内共享住宿预订量增长126%，旅游由走马观花走向深度体验，“客流”消费向“客留”消费转变。
出境旅游市场基本保持稳定，团队游客比例持续下降，自助游客比例持续上升，短线游比例下降，长线游比例上升。
国家旅游局出境团队游系统及网络大数据显示，预计假日期间出境游客数将超过600万人次，其中团队游客64.19万人次。游客从近300个城市出发，到达全球88个国家和地区、1155个境外城市，排名靠前的国家依次为：俄罗斯、泰国、越南、新加坡、马来西亚。
境外媒体称，中国今年国庆和中秋假日叠加成长达八天的“超级假期”10月8日结束。官方数据显示，这期间的游客人次和旅游收入都同比增加超过一成。
据香港《南华早报》网站10月8日报道，旅游部门当日说，国庆黄金周期间，国内游客人数同比增长11.9%。
国家旅游局说，在8天长假期间，全国共接待国内游客7.05亿人次，实现国内旅游收入5836亿元，同比增长13.9%。
国家旅游局说，出境游客约为600万人次，与去年大致持平，但更多游客选择自助游而非团队游。
报道称，越来越多的出境游客不再热衷于“买买买”的购物游，而是追求深度体验。
中国铁路总公司说，自9月28日国庆假期铁路旅客运输启动以来，全国铁路累计发送旅客1.05亿人次。媒体称，这个长假，高铁客流已经占到了铁路整体客流的40%左右。
在一些热门景点，由于游客上载图片和视频、进行微信通话和语音留言，通信业务量也创下纪录。
《钱江晚报》报道，中国移动浙江公司说，在热门的杭州西湖景区，国庆期间日均4G流量是去年国庆期间的两倍以上。
为满足更大需求，中国移动浙江公司在多个交通和旅游枢纽新建了50多个基站。
据路透社10月9日报道，中国国家旅游局网站发布新闻稿称，本次黄金周公众旅游需求集中释放，出游热情高涨，假日旅游市场保持高位运行。全域旅游方兴未艾，热点省份、热点城市旅游持续火爆。其中湖南省共接待游客6147.32万人次，同比增长22.71%。新兴旅游目的地和地区快速增长，比如内蒙古、吉林等。
携程网大数据显示，假日出游人群中，亲子游客预计占总人数比重为32%，家庭游客预计占总人数比重为42%。爱彼迎的数据显示，假日期间国内共享住宿预订量增长126%，旅游由走马观花走向深度体验，“客流”消费向“客留”消费转变。
出境旅游市场基本保持稳定，团队游客比例持续下降，自助游客比例持续上升，短线游比例下降，长线游比例上升。
国家旅游局出境团队游系统及网络大数据显示，预计假日期间出境游客数将超过600万人次，其中团队游客64.19万人次。游客从近300个城市出发，到达全球88个国家和地区、1155个境外城市，排名靠前的国家依次为：俄罗斯、泰国、越南、新加坡、马来西亚。
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