美行为经济学家理查德·塞勒获诺贝尔经济学奖

外媒称，瑞典皇家科学院10月9日宣布，美国经济学家理查德·塞勒凭借其在行为经济学上的研究获得2017年诺贝尔经济学奖。
据德新社斯德哥尔摩10月9日报道，塞勒的贡献包括将普通人的行为和现有的金融决策模式有机结合起来。
瑞典皇家科学院解释说：“通过探索有限理性、社会偏好以及自制力缺乏所导致的结果，他揭示了这些人类特征如何系统性地影响个人决定和市场结果。”
报道称，塞勒出生于美国新泽西州，现为芝加哥大学教授。2008年，他与人合著《推力》一书，这本经济学畅销书描述了组织如何能鼓励个人作出理性和积极的决策。
另据美联社斯德哥尔摩10月9日报道，今年要颁发的最后一项诺贝尔奖是后来才设立的——阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱中并没有要求设立诺贝尔经济学奖，而且许多人对经济学究竟算不算一门科学存在疑问。
“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖”于1969年首次颁奖，比其他奖项的设立和颁发晚了将近70年。尽管这个奖项设立得最晚且名称拗口，但它普遍被视为和其他诺贝尔奖项拥有同等地位，获奖者也会出席著名的诺贝尔奖宴会并发表演讲。
今年的诺贝尔经济学奖得主将获得900万克朗奖金（约合110万美元）。不过，即便是知名的诺贝尔经济学奖得主弗里德里希·哈耶克也对此表示担忧，并称这个奖项可能不明智地“增强了少数几个经济学家的个人影响力”。
据台湾联合新闻网10月9日报道，瑞典皇家科学院9日宣布，2017年诺贝尔经济学奖桂冠得主为美国学者、芝加哥大学布斯商学院教授塞勒，因为其对行为经济学的贡献。
去年的诺贝尔经济学奖得主为美国哈佛大学教授奥利弗·哈特与芬兰学者、麻省理工学院教授本特·霍尔姆斯特伦，因为他们对“契约理论”的贡献，并实际应用于企业高管薪资及公共事业民营化等领域，同时为许多领域的政策和制度设计奠定知识基础，包括破产立法和政治宪制。塞勒曾出演过2015年电影《大空头》，在其中解说引发2008年全球金融海啸的信用与房市泡沫。
报道称，数据显示，从1969年到2016年的诺贝尔经济学奖桂冠得主中，仅有一名女性，即2009年获奖、2012年辞世的埃莉诺·奥斯特罗姆。根据诺贝尔奖委员会官网，从1969年起，诺贝尔经济学奖已颁发48次。其中，有24次诺贝尔经济学奖仅颁发给一人。最年轻经济学奖得主是1972年获奖的肯尼思·阿罗，当时他51岁。最年长的得主是莱昂尼德·赫维奇，以90岁高龄于2007年获奖。诺贝尔经济学奖平均获奖年龄是67岁。
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