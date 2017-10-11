中国外汇储备连续8个月上涨：突破3.1万亿美元

印媒称，根据10月9日公布的官方数据，随着资本外流的压力缓解，规模高居世界第一的中国外汇储备9月份连续第八个月上升，突破3.1万亿美元。
据印度报业托拉斯网站10月9日报道，今年1月中国外汇储备跌破3万亿美元，但随着该国经济更加稳固以及人民币持续企稳，外汇储备自2月以来一直稳步增加。
中国国家媒体报道称，这是2014年6月以来中国外汇储备首次连续八个月上升，使得该国外汇储备规模达到2016年10月以来的最高水平。
中国人民银行的数据显示，截至9月末，这一全球规模最大的外汇储备总计达到3.1085万亿美元，比上月增加170亿美元。
新华社报道称，在9月份上涨之前，中国外汇储备8月环比增加108亿美元。
中国国家外汇管理局称，今年前三季度，中国经济发展呈现稳中向好态势，人民币汇率双向波动、稳中有升，跨境资金流动趋于稳定有序，国际收支呈现基本平衡，促进了外汇储备规模稳步回升。
随着消费、服务业以及由创新驱动的新经济行业在经济中扮演更大角色，中国上半年国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，促使国际货币基金组织（IMF）等全球性机构纷纷上调对中国国内生产总值（GDP）增速的预测值。
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