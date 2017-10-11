半年拘留到期 韩国前总统朴槿惠何去何从？

韩国前总统朴槿惠“亲信干政”案仍在审理过程中，而她的6个月拘留将于下周到期。尽管检方申请延长拘留期限，但法院方面是否会批准，引发不少猜测。
《韩国先驱报》9日报道，首尔中央地方法院定于10日裁定是否批准延长对朴槿惠的拘留期限。
朴槿惠今年3月遭弹劾，成为韩国历史上首位被弹劾罢免的总统，失去司法豁免权。4月17日，检方正式起诉朴槿惠，共涉及18项指控，拘留期限为6个月，将于10月16日到期。
检方向首尔中央地方法院9月26日提出申请，希望将拘留期限延长6个月，以彻底查清此案。按检方在一场听证会上的说法，“亲信干政”案牵涉面广，无法在拘留到期前完成审问，“被告这起案件是干政丑闻的关键，但（朴槿惠）否认了所有指控。因此，我们需要展开进一步调查”。
朴槿惠律师团则以朴槿惠健康状况不佳为由，反对延长对她的拘留期限。
据韩国媒体报道，今年6月以来，法院“高密度”审理朴槿惠案，达到每周４次的节奏。然而，由于此案证人数量庞大，并且有些证人拒绝作证，加上朴槿惠经常以身体不适为由拒绝出庭，案件审理并未取得重要突破。
此外，三星电子副会长、集团实际控制人李在镕上诉案本周也受到密切关注。
“三星太子”李在镕8月25日一审被裁定行贿、挪用公款、非法转移资产、隐匿犯罪收入和作伪证5项罪名全部成立，获判５年有期徒刑。李在镕不服一审判决，8月28日提起上诉，而上诉案将于10月12日开始审理。
根据韩国相关法律，在一起受贿案中，受贿者所受刑罚重于行贿者。李在镕一审被判5年监禁后，朴槿惠的不少拥趸曾表达担忧，认为这基本意味着朴槿惠的量刑将多于5年。
韩国媒体此前报道，法院有望于10月对朴槿惠作出判决。由于案件调查进展缓慢，预计对朴槿惠的宣判日期将推迟至11月中旬。（新华社）
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