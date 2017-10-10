“脱欧实验”是英国给世界的“礼物”

英国《金融时报》网站9月30日发表西蒙·库柏的文章《脱欧实验是英国给世界的礼物》称，英国为人类利益拿自己做了一项实验，并已给其他国家带来一些教训，只是这些教训对英国自身来说太晚了。
文章称，英国化学家汉弗莱·戴维爵士喜欢危险的实验。由于老是引起爆炸，他在担任药剂师时被解雇了。后来，作为化学家，他很喜欢吸入自己在工作中产生的气体。他也因此发现，一氧化二氮（笑气）是一种效果强大的麻醉药。“遗憾的是”，牛津大学出版社关于戴维爵士生平的简介中写道，“同样的习惯导致他有很多次差点儿害死自己，经常中毒让在他生命中的最后20年里成了个病患。”这个代价很可能是值得付出的：戴维分离出了钙和锶等物质，发现碘元素，并制造出了第一个电灯。
文章称，跟戴维非常相像的是，英国如今正为了人类的利益，拿自己做一项实验。发达社会很少像这样鲁莽，这正是英国脱欧实验显得如此宝贵的原因。在多次给自己下毒的过程中，英国脱欧不断有了让脱欧派和留欧派都感到惊奇的新发现。这是给其他国家的一些初步教训：当一个必然导致意见分化的问题成了大家关注的焦点，社会就会分裂。
英国脱欧公投在一个传统上不太关心政治的国家引爆了前所未有的怨恨。“人民的敌人”、“破坏分子”、“种族主义者”和“从哪来回哪去”等侮辱性语言如今成了英国人的日常用语。关于脱欧的争吵在家族婚礼和圣诞节上令几代人之间发生了意见分歧。这一切本是可以避免的：直到公投前，很少有英国人对欧盟心存强烈的看法，正如很少有美国人想到跨性别厕所问题，直到他们的政客们发现这一问题。如果不得不应对这种争执，最好想着找到折中方案，而不是赢者通吃的解决方案，比如公投。
文章称，支持变革的人不可避免地会低估转型成本。如果只是刚开始，置身于欧盟之外也许比置身于欧盟之内要好。但一旦你在欧盟已呆了43年，你就得换个角度考虑了。你的所有安排都是基于你是欧盟内部一员而定的，突然间，这些安排都变得多余了。变革成本是一个经典的保守观点，只是已被保守党所忘记。
文章称，几乎每一种系统都比表面看起来的更复杂，欧盟也是一样。所以脱离欧盟具有数不清的意想不到的后果。去年，大多数英国人根本没想到，选择脱欧可能意味着关闭爱尔兰边境，或者给予部长们重写法律的专权。由于复杂性，在制定政策时，所谓常识只是糟糕的指南。复杂性也是人们反对直接民主的一条理由。
文章称，在人类事务中，不存在重置按钮。英国无法回到自我想象的加入欧盟前的田园生活，因为世界自1973年以来已经改变了。如果脱欧实验失败的话，英国人也不能放弃实验，重新回到2016年6月22日。过去的就过去了，所以对政策制定而言，过去是糟糕的指南。
文章称，对英国自己而言，这些教训来得太晚了，所以请把它们视为英国对世界送出的无私礼物。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost