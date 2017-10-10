美全新旋翼机“转翅待飞”

美国《大众机械》月刊网站9月13日转发美联社的一篇题为《无人驾驶船只即将问世》的文章。
无人驾驶汽车可能尚需多年才能上路，但是自动航行船只可能即将问世。
一定程度上受汽车行业竞相建造无人驾驶汽车的带动，船舶创新者正在为阿姆斯特丹运河建造自动驾驶渡轮、可自动行驶穿过挪威峡湾的货船以及搭载集装箱、穿越大西洋和太平洋的遥控货船。首批这类自动船只可在三年内投入运营。
今夏，一艘试验性作业船在波士顿港不断地避开所有船只和油轮，作业船装有传感器和自动航行软件，铝制船身上刻着“无人驾驶船”的字样。
波士顿创业公司海洋机械机器人公司船舶技师杰夫·加夫雷斯说：“我们已经完全自动了。”他坐在船舵边，船驶过港口航道。
计算机科学家穆罕默德·萨阿德·伊本·西迪克说：“收到。”他在附近的码头用一台便携式电脑协助船只导航。
试验作业船仍需人工监督。但是，部分世界船舶公司巨头已致力于设计无需船长或水手的船只，至少是不需要他们上船操作。
海洋机械机器人公司首席执行官迈克尔·约翰逊说：“海洋是个宽广的天地。”
该公司是在东波士顿造船厂的基础上发展而来的，东波士顿造船厂曾经专门建造强大的木帆船。公司希望激发出新的商业航海创新时代，超越无人驾驶汽车和卡车的发展。
约翰逊本周说，这家创业公司与一家未披露名称的公司签署了协议，“在一艘货船上安装世界首套自动驾驶系统”。货船将通过陆地遥控穿越北大西洋。他还计划向清理漏油业务及其他海上疑难业务的公司出售这项技术，意在帮助船员，而不是取代他们。
约翰逊是一名船舶工程师，以前曾在工作中到过意大利沿海，协助营救大型游轮“歌诗达协和”号沉船。约翰逊说2012年的那次致命翻船及其他海运灾难令他认识到“我们过于依赖老旧技术了”。
他说：“人们累了，分心了。”
几十年来，军队一直在研制无人驾驶舰艇。但是，大量商业试验正在斯堪的纳维亚历史悠久的海港进行。今年罗尔斯罗伊斯公司在哥本哈根演示了一款遥控拖船。目前已在挪威的特隆赫姆峡湾和芬兰的西部沿海设立了政府批准的测试区。
在挪威，化肥公司雅苒国际公司正在与工程公司康士伯控制系统公司就使用电动船替代大拖车的项目进行合作，计划把三个附近的港口连接起来。引航船将于明年下水，2019年转为遥控，2020年完全自动化。
康士伯控制系统公司首席执行官盖尔·哈奥伊说：“它可以把大量卡车从这些小社区的公路上去除。”
今年6月一艘货轮与美国海军驱逐舰发生致命碰撞的日本邮轮公司计划2019年测试第一艘遥控船只，这是日本计划在2025年之前启用数百艘自动货轮的长远规划内容。中国一家联合公司也制定了目标，要在2021年实现第一艘自动航行货船下水。
自动驾驶汽车与自动驾驶船只的关键原理是相似的。二者均利用一系列传感器对周围环境进行扫描，然后将信息传输给一套人工智能系统，再向船只发出行驶指令。
但是，与荷兰几所大学合作、明年在阿姆斯特丹试水无人驾驶船只的麻省理工学院教授卡洛·拉蒂说，船只导航比汽车导航可能更为容易。比如，城市的河渠没有行人或骑行者堵塞道路，航船要遵守严格的限速规定。
拉蒂的项目还负责探索小型船只以“蜂群”方式互相协调的办法。比如，它们可以先采取客船舰队或送货船队的形式，然后随需应变，转变为浮桥，容纳大量行人通行。
由于很多船只已经配备了电子控制系统，拉蒂说：“仅仅增加一小套传感器和人工智能系统就能轻松把它们变成自动航行船只”。
研究人员已经开始设计效率更高的商船，因为它们无需为海员提供食宿空间。但是，不久的将来，这些船只大多仍然只是部分自动化。
在遥控操作中心舒适地指挥航行的船长可以同时监控几只船，坐在一间拥有360度虚拟现实视图的房间里。当船只驶入公海时，它们可能就不需要人工决策了。这只是航海任务逐步自动化的最新进展。
罗尔斯罗伊斯公司负责船舶业务创新的副总裁奥斯卡·利万德说：“如果时光倒回150年，货船上有200多名工作人员。现在只需10至20名。”
未来仍然存在一些重大挑战。无人驾驶船只可能更易受海盗袭击，或者甚至是黑客通过遥控船只控制系统进行盗窃。一些自动驾驶船只可能比其他船只更早赢得公众信任。满载香蕉的无人驾驶货轮也许不像固定往来于大城市或野生保护区附近的油轮更令人担忧。
已经实行了几十年的国际海洋安全条约也规定：“所有船只都应配备充分有效的人员”。但是，管理海运事务的国际海事组织已对自动行驶船只的安全、保障和环境影响开始了为期2年的评估工作。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost