俄今年粮食产量将创新高 重返全球主要农业国行列

俄媒称，俄罗斯总统普京8日宣布，今年有望成为国家历史上最丰穰的年景。1.3亿吨的产量超过了俄联邦在苏联时代的最高产出。2016年，莫斯科已经战胜了自己的传统对手美国，至少是在粮食方面。如此亮眼的成绩从何而来？为何虽遭遇罕见的寒冷夏天，仍然能有上佳表现？
据俄罗斯《观点报》网站10月8日报道，8日恰逢俄罗斯的农业节，普京在道贺时强调：“如此佳绩是在天气状况并非最好的情况下取得的。”
俄农业市场行情研究所所长德米特里·雷利科介绍说，上个产粮纪录为1.27亿吨，是俄联邦于1978年创造的。那年全苏联的粮食总产量超过了2.38亿吨。
报道称，俄罗斯去年共收获了1.2亿吨粮食，同样创下了纪录，只不过是苏联解体后的产量之最。正如普京所说：“如今，农业乃至整个农工体系，已成为国民经济中发展最迅速的领域。”
俄总理梅德韦杰夫早先也评论称，俄罗斯的粮食安全学说即将成为现实，俄已重返全球主要农业国行列。
俄副总理阿尔卡季·德沃尔科维奇在6日召开的俄粮食联盟大会上说，在国家提供稳定支持的情况下，俄当前的粮食产量仍有近50%的提升空间，“前提是有必要且对于商家而言有利可图”。毕竟国内市场无法消化如此之高的产量，所以政府打算大力推动出口。
西方媒体则报道说，俄政府拖到最后才昭告全球，称俄粮食或将出现历史性大丰收，意在维持国际市场的粮价稳定。
9月底，俄农业部长亚历山大·特卡乔夫宣布，俄欲在2017-2018年夺回全球头号粮食出口国的头衔，出口潜力为4500万吨。
美国农业部预估的美去年粮食出口为2830万吨，以为稳坐头把交椅，但当年7月10日，华盛顿便承认，俄小麦出口首度跃居全球首位。
不只是政府和克里姆林宫，早在今年8月，有农业市场行情分析公司便给出了1.307亿吨的预期，其中小麦产量为史无前例的8010万吨。
农业专家弗拉基米尔·彼得里琴科告诉《观点报》：“其实在农作物生产的整个时间段内，天气条件几乎是最理想的，唯一的例外是6月初，有过霜冻。”较之其他产粮大国，如美国、加拿大、乌克兰和若干欧盟国家，俄罗斯可谓倍受眷顾，没有遭遇旱情。当然，专家也承认，起决定性作用的不只是幸运和天公作美。
俄罗斯的粮食丰收与农业领域所获的巨大投资密不可分。同样，稳步发展的农业也反哺国民经济，帮助后者有效地抗御危机。如今，俄农产品及食品的海外需求急速增长。
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