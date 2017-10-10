美陆军欲以“多域战”遏制敌人 谋求加速武器采购进程

据美国《华尔街日报》网站10月9日报道称，有官员透露，美国 陆军准备于周一公布一份结合了太空、网络空间和传统作战的未来战争新策略，为应对算不上全面战争但在不确定形势下需要实施攻击和反击的冲突做准备。
给这项工作平添紧迫感的是，陆军官员曾称俄罗斯等其他大国已在磨练运用混合战争方面走在了五角大楼的前面。混合战争也叫“多域战”，将网络攻击和对社交媒体的利用与特种部队和常规军事单位相结合。陆军的最新作战概念谋求缩小上述差距。
“他们研究我们的弱点，投入了在各个领域同我们展开竞赛的能力，”新概念开发部门的负责人博·迪埃斯少将说。“我们需要一种新概念来对付这些与我们势均力敌的对手。”
虽然美国以往发动过进攻性网络战——例如针对伊朗核设施使用震网病毒——但那往往是通过秘密途径进行的。暗中的努力将继续，而新概念将让常规军队得以采用类似手段。
迪埃斯少将称，陆军新策略在制订过程中吸纳了特种作战、太空和网络空间专家的建议。
俄罗斯成为这项战略的焦点，因为它被指干预美国大选和社交媒体网络，也因为它在乌克兰和东欧等地的军事行动。陆军的文件没有直接点名俄罗斯是主要对手，但多个注脚提到俄罗斯日益增强的军事能力。
这份概念文件定于陆军在华盛顿为期一周的专业会议开幕时发布，迪埃斯少将表示，它应当会改变军方关于陆军何时和如何作战、使用哪些工具、怎样最有利于抗击对手的想法。
直到最近，美国的解密战略都着重于威慑住混合战，在很大程度上是通过在国界沿线驻扎军队或做好在冲突中迅速增兵的准备。预先在有可能遭受混合袭击的国家部署兵力会增添对手进行军事干预的风险。然而，很少有人讨论一旦这种威慑失败的话该如何作战，也几乎没有人讨论由美国及其盟友采取先发制人的行动。
新的思想理论确认了混合袭击的一个关键性威胁：对手可能会在美国或其盟友有时间做出反应之前便有效地占领土地，那意味着美国必须能够在交火发生之前展开进攻，而那会被认为实际上是先发制人的武装袭击。
在欧洲，一些北约盟国如德国开始增加在网络方面的投入，但大多数盟国落后于美国和英国。北约将在今年晚些时候评估进展情况。北约已经认识到网络是战争的一个领域，却没有开发完备的网络武器，战时将依靠美国和英国的战力。
外媒称，当美国陆军参谋长马克·米利开始抱怨，不应该花10年时间才使陆军采购到新手枪时，就像是为理顺采购新武器缓慢且官僚主义的过程，以及对该国最大的军事部门进行改革敲响了警钟。
米利将军和代理陆军部长赖安·麦卡锡谋求对武器采购体系进行重大调整——有可能是几十年来最大规模的改革，他们说——剔除层层官僚手续，使采购程序更接近陆军总部。他们说，总部将进行更多相关的审查，并提升陆军应对俄罗斯或中国等潜在对手所造成的威胁的能力。
陆军官员说，目标是将现在批准新武器及其他装备采购所需的五到七年时间减少到一年。
麦卡锡预计下周会在华盛顿举行的一年一度的美国陆军协会年会暨陆战武器展上详述其采购改革计划。
五角大楼的采购计划长期以来一直因行动迟缓而饱受诟病，新的战斗机、舰艇和武器系统总是要花很多年的时间才能投入战场，当这些武器最终投入使用时它们已经过时了。陆军的这一行动因此而受到谨慎赞誉。
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