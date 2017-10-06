超级大国也嫌武器贵 美军操刀削减F-35成本

美国《华尔街日报》网站10月8日报道称，五角大楼在拒绝了洛克希德-马丁公司及其合作伙伴提出的建议后，接管了削减F-35战斗机成本的工作，它在努力使自己能够负担起这个耗资约4000亿美元的项目。
美国计划今后30年中采购2400多架F-35战斗机，以取代现有战斗机群，但多年来F-35项目一直在拖延而且成本超出预估，这招来了国会议员和总统特朗普的猛烈抨击。军方一直在向供应商施压，要求其削减F-35战斗机的生产和飞行成本。
最近向美国和其他国家出售的F-35战斗机，定价已经下降，在某种程度上是因为2014年承包商牵头推出了“可负担能力蓝图”，该规划投入的1.7亿美元资金使F-35战斗机的生产成本下降了。
洛克希德和五角大楼2016年7月宣布继续实施该项目。洛克希德和它的两个合作伙伴诺思罗普-格鲁曼公司及英国航空航天系统公司3年内将另外投入1.7亿美元用于节省成本。
然而，一些军方负责人对省钱的幅度和源头表示担忧。今年1月，国防部长马蒂斯还下令审核这个高调的项目。
F-35项目几位主要负责人说他们希望更多节省成本的行为针对那些没有受到足够压力的较小供应商。在最初的6000万美元中有1500万美元是指定用于三
大承包商之外的项目的。五角大楼说如果最初的这些努力能节省出足够的钱，它可能将投资增加到1.7亿美元。
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