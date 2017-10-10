神户制钢所曝篡改数据丑闻 日本制造业声誉再度受损

日媒称，日本神户制钢所8日宣布，其生产的铝制部件在强度等方面没有满足顾客方的品质标准。该公司违反交易合同，篡改了品质数据。公司产品的供应对象涉及三菱重工等飞机相关企业和丰田汽车等约200家公司。神户制钢所包括管理人员在内，至少有数十人参与其中，可见篡改数据丑闻具有一定的组织性。
据《日本经济新闻》10月9日报道，篡改品质检查相关证明的是该公司集团下属的长府制造所、真冈制造所和大安工厂等四家企业。这四家企业于去年9月至今年8月末期间在强度和尺寸等数据上造假。
造假对象包括19300吨铝制部件、2200吨铜制品和19400个铝锻造品，约占神户制钢所铝铜业务年销售额的4%。在对过去10年进行整体调查后，也发现有部分数据被篡改。这说明篡改数据是长期的、集体性的行为。
报道称，神户制钢所的篡改丑闻似乎将对飞机和汽车等很多行业造成影响。因为其产品供应对象除了开发“MRJ”三菱支线客机的三菱重工业集团子公司和美国波音公司外，还包括JR东海、丰田汽车等公司。日产汽车公司无资格员工检验出厂汽车的丑闻刚刚被曝光，过去以“高品质”为卖点的日本制造业正在发生动摇。
神户制钢所出现问题的铝制部件有很多，包括板状部件和铸锻造后制成的配件等。
三菱支线客机的机体和机翼接合部分以及机窗框架都使用了神户制钢所的产品。航空公司的业绩深受燃料价格波动的影响，所以拥有油耗少的飞机，直接关系到业绩的好坏。神户制钢所的铝制部件与东丽株式会社等的碳纤维共同带来的轻量化曾经是日本原材料企业的优势。
报道称，采用大量日本部件的波音公司对此事也非常重视。2013年，波音公司最新型787客机内置的锂电池出现冒烟，被迫停止运行。制造电池的日本汤浅公司遭到波音公司和美国航空当局的入厂检查。因该问题直接与安全性相关，所以可能会影响到波音公司的采购战略。
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