中国限“洋垃圾”进口让美国头疼

有一项经济活动美国做得比其他任何国家都好。我们在扔垃圾方面是世界冠军。
我们也相当擅长让其他人来购买这些垃圾，至少就我们扔进垃圾回收桶中的报纸、亚马逊购物网站包装箱和2升大小的瓶子而言是这样。
美国废料回收行业协会说，美国在废料贸易(包括家庭用品的回收)方面拥有巨大贸易顺差。该贸易团体首席经济学家乔•皮卡德说：“我们就像是废料领域的沙特阿拉伯。”
美国提供废纸和废塑料分离服务的公司现在遇到了一大堆麻烦：这类废料的最大买家不想再买了。
7月份，中国知会世界贸易组织其计划限制“洋垃圾”进口。有些废料航运商说，甚至在这之前，从今年春天开始，有些中国客户就已经无法更新进口许可证。
这就解释了废料航运商艾伦公司的废料为什么会从夏天开始在加利福尼亚州南部越堆越多。被压扁的塑料瓶在艾伦公司的设施内随处可见、堆积如山。在一间仓库内隐约可以看见成堆的办公用纸和被压扁的纸箱。
大多数美国人不知道的是，在工作人员对废料进行回收和分类后，其中的很大一部分都要穿过半个地球。美国废料回收行业协会说，美国去年废料出口总额为165亿美元，比其他任何一个国家都多。废纸和废塑料的出口总额约为39亿美元。
该协会说，美国去年出口的废纸中有超过三分之二最终都到了中国，而废塑料中则有超过40%都以中国为终点。美国的相关数据显示，向中国大陆出口的废纸和废塑料总额超22亿美元。
废料在中国得以重获新生，并且有时候还会化身为其他商品回到美国——有些工厂会对废料进行分解并将其用作制造新箱子、新玩具和其他商品的原材料。
根据新规，中国在今年年底前将叫停废塑料进口，并要求进口废纸中的“夹杂物”——几乎不可能清理干净的书钉、胶水、黏性残留物以及有异味的垃圾碎片——含量必须低于0.3%这一严格标准。
中国官员说，这项禁令将有利与打击含有污染物的废料，并且还能推动生态文明建设，包括中国国内垃圾回收工作的发展。
美国有些专家说，有关废料的这项举措可能也是针对中国与美国的贸易关系而制定的一种谈判策略。
一名废料处理公司的管理人员说，在最大的客户采取切实行动退出这一市场后，全球的价格表现非常糟糕。
他说，公司正和印度、越南以及韩国的买家合作，希望他们能接手中国不愿再做的贸易，但是“由于中国在过去几年的需求极其巨大，中国叫停进口意味着这一市场的活跃程度将会出现非常大的问题”。
随着经济的发展，中国领导人一直在回应公众对环境恶化及其社会影响的关切。
美国废料相关企业和贸易团体已经向世界贸易组织表达了意见，声称，在执行这些规定时，中国所希望的速度将会在废料行业引发混乱。
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