Facebook 推出“清理假新闻”小按钮，一键辟谣

据DigitalDrends报道，如果你在Facebook上看到一个小小的按钮“i”，不要诧异，这是Facebook新开发的一个测试，它意味着这个社交媒体巨头正式打响了他们与假新闻的战争。
美国选举受“假新闻”影响一说至今近12个月，Facebook一直在为其平台内容的准确性而努力。为此，Facebook设置了一项新的测试，旨在为用户提供与文章相关的背景信息，帮助他们更好地判断所阅读和分享的内容，新增的“i”按钮将为读者提供有关文章来源的其他信息。如果你选择参加Facebook的测试，你将会在文章标题的右上角看到这个小按钮。点击此按钮就可以看到发布者的其他信息，例如维基百科中的资料。跳转页面后，还可以阅读发布者的热门文章或与该主题相关的文章，以及Facebook上该文章的分享信息等等。
Facebook产品经理Sara Su告诉TechCrunch，“人们想要深入了解所阅读的文章，想要了解更多关于发布者的信息，综合起来评判文章是否可信。”该功能是Facebook新闻产品推出的最新工具，旨在打击数月来不实信息的传播，尤其是针对美国大选事件。然而即使没有选举事件，Facebook的这一举动也有着重大意义。让受众在阅读文章的同时，还能够获得更广泛的背景信息，这可以帮助他们判断文章的来源是否可信，故事本身是否真实。
Facebook表示，该测试依然处于起步阶段，用户和发布者的反馈非常重要且有助于测试的改善。 Facebook的一篇博客宣称，大多数商业页面不会受此功能影响，Facebook会一如既往地鼓励用户发布优质内容—能引起读者共鸣的真实故事，绝不是任何虚假的消息。
参考链接：https://www.digitaltrends.com/social-media/facebook-i-button-fake-news/
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