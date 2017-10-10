欧洲首家中英双语小学:学费15万教室只准说中文

中英双语教学的私立学校，在国内并不是什么新鲜事物。一些有经济实力的家长会把孩子送到双语学校，从小熟悉英语和西方文化，为孩子将来在全球化舞台上的竞争打下良好基础。
在今年9月以前，中国人司空见惯的中英双语学校，在整个欧洲并不存在。所以，当伦敦肯辛顿区的韦德双语小学在9月底迎来第一批学生时，整个英国都轰动了！
记者注意到，这所小学坐落于伦敦最富贵的肯辛顿区，虽然学费一年要1.7万英镑（约合人民币15万元），但是入学名额依然受到哄抢。
一些中国的“学渣”孩子们从小饱受英语和数学的“折磨”，不过令他们可以感到“安慰”的是，韦德小学的英国学生们也将接受同样的待遇。
据每日电讯报报道，韦德小学的教室内堆满了各种带有中文字样的物件，但却看不到一个英文字母。
这所全日制小学有一半的课程时间是通过中文授课，并且在英国孩子最头疼的数学课上，这所学校采用了上海的小学数学教材，课程难度也和上海小学对标。
这所学校的创始人兼校长雨果·布赫认为，只有这样高强度“浸入式”教学，才能让英国孩子在进入中学前掌握普通话基础，在21世纪的未来竞争中占得先机。
韦德小学坐落在伦敦肯辛顿区，距离世界知名的海德公园、使馆区、帝国领学院和皇家音乐厅都不算远。
每日电讯报报道，韦德小学的学费“仅需”1.7万英镑（约合人民币15万元）一年，韦德小学附属的私立幼儿园计划明年的学费则为5000英镑（约合人民币4.43万元）一年。这个价格在私校林立的肯辛顿区显得十分“十分亲民”，这片区域的富贵之气由此可见一斑。
在韦德小学之前，这里最受家长欢迎的私校是旁边的“查尔斯·戴高乐法语学校”。不过韦德小学教学项目负责人华莱士表示，在过去法语和德语是英国家长最中意的外语，但伦敦有很多有见识的家长早已意识到中文才是未来大势所趋的世界通行语言。
韦德小学创始人雨果·布赫表示：
“英国孩子必须严肃认真地对待中文学习。
我们不能像那些德语、法语学校一样，每星期安排几个小时的语言课就了事。
我们必须要全天候给学生高强度的语言学习机会。”
这所2017年9月迎来第一批入学学生的学校，目前仅有两个教室投入使用，分别是中文教室和英文教室。
韦德小学将学生的课程时间对半分给两门语言。和国内一些外教课程的规则类似，当学生在中文教室上课时，全程必须使用中文，不得私自讲英文，教室内也不会出现任何英文字样。
卡梅伦力挺中文未来
每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，韦德小学的中文教室墙上，挂着一幅中国出品的世界地图，中国和亚太地区出现在世界版图的正中央。而在欧洲常见的地图版本中，欧罗巴大陆通常会被放在中间显眼位置。
韦德小学创始人雨果·布赫表示，即使这些细节，也表明着他们对未来世界格局的深刻认识：充分把握中国崛起带来的机会，是英国学生将来想要出人头地的关键钥匙。
韦德小学的“浸入式”教学理念不仅要求学生学会中文语言本身，还要求学生用中文进行思考。因此该校课程安排让学生在中英文两个教室之间不停轮动，让孩子们学会同时用两种语言听课思考。
一位教师阿布尼表示：
“我们并不是让学生一天学英语，一天学中文，而是要让他们每二三十分钟就切换一次语言模式。”
而针对英国学生最怕的数学，韦德小学也引进了上海课标，对学生进行训练。
2013年时，时任英国首相卡梅伦就号召英国学校大幅增加中文课程。
卡梅伦在演讲中表示：
“我们是时候抛弃对法语的执念，转身投入普通话的学习了。
等现在的小孩子大学毕业的时候，差不多中国就该成为世界第一大经济体了。
掌握这门十几亿人的母语，对未来英国人在全球贸易舞台上崭露头角非常关键。”
时任财长乔治·奥斯本随后拨款1000万英镑启动“2020普通话计划”，这项计划在全英70多所院校开展，争取在2020年之前培养出5000名普通话达到流利程度的语言人才。
据镜报报道，韦德小学得名于1860年第一本英汉词典作者韦德爵士，其实早在2007年就由当时的教育大臣哈蒙德提出构想。建立中英双语学校的想法也得到了历任中国驻英大使的首肯。
在构想提出后的第十年，英国终于迎来了第一所面向英国学生以中文授课的学校。
家长不懂中文 却也望子成龙
2015年，BBC邀请5位中国教师来到汉普郡一所学校交换一个月，并拍摄纪录片。中国老师带来的高强度、富有纪律性的教学方式，给英国家长们带来了强烈的震撼。
韦德小学创始人雨果·布赫表示，虽然首届招生的家长绝大多数毫无中文背景，但这并不影响他们对子女教育的热情投入。
雨果·布赫认为，其实“望子成龙”并非中国家长的专利，韦德小学的很多家长对于让孩子学习中文这件事非常严肃。家长们并不只是出钱让孩子多学一门彰显品位的外语，而是希望孩子能切实了解中国社会的风俗文化、大众心理和做事风格。
BBC也曾有文章认为，在21世纪中文将逐渐取代英文，成为贸易往来中全球通用的语言。
据韦德小学老师们表示，该校家长不仅热心地帮助校方布置教室、维护清洁，甚至家长们还联合起来在肯辛顿区大力推广中国文化。前不久在该校家长的推动下，这片区域举办了有史以来第一次中国风筝节。
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