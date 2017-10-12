神户制钢丑闻持续发酵 丰田等多家日本车企受牵连

法媒称，随着更多汽车厂商受波及，日本制钢丑闻持续发酵。
据法新社东京10月11日报道，日本主要汽车厂商11日说它们正努力评估其使用了神户制钢所产品的汽车是否有质量问题。该钢厂在一起持续发酵的丑闻中承认篡改了产品质量数据。
丰田、日产、本田、三菱汽车、斯巴鲁和马自达也像航空公司和防务承包商三菱重工、川崎重工及石川岛播磨重工一样使用了神户制钢所的产品。
据日立工程公司说，新干线子弹头列车像英国的高速列车一样也使用了神户制钢所的铝。
日立发言人告诉本社记者：“（日本和英国列车）使用的产品符合安全标准，但它们不符合我们与神户制钢所所签协议的规格。”
本田发言人对本社记者说：“至于安全性，我们仍在调查（可能的）冲击。”
本田发言人说，“此刻，我们还没有发现重大问题，我们对于使用的材料有自己的安全检查。不过，我们仍在调查”，现在就说是否有必要召回产品还为时过早。
汽车巨头丰田已表示，神户制钢所向它在日本的一家工厂提供材料，这些材料用在了汽车发动机罩、后车门和某些机动车的周边区域。
日本经济产业省已向神户制钢所施压，要求它与自己（遍及众多行业）的客户开展合作，进行紧急安全分析。
这次持续发酵的危机是近年来涉及日本大企业的一系列质量控制和管理丑闻中的最新一起，破坏了日本在产品质量方面的声誉。
这是让日产头痛的又一个问题。它因为一个认证问题已宣布在日本国内召回100多万辆汽车。
神户制钢所丑闻于周日爆发，当时该钢厂承认篡改了与产品的强度和质量有关的数据。
内部调查显示，在2016年9月至2017年8月间，神户制钢所供应给客户的、涉嫌造假的产品包括约1.93万吨铝制品、约2200吨铜制品以及约1.94万个铝锻造品。
神户制钢所说，造假行为——也许10年前就开始了——可能涉及供应给多达200家公司的产品。
现在还不清楚该丑闻是否会影响这些企业产品的安全性。
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