日媒惊叹贵州发展：科技发展动能令贫困省换新颜

日媒称，贵州省是中国内陆地区最贫困的省份之一。如今科技发展动能令贵州换新颜。
据日本《每日新闻》10月9日报道，记者从贵州省会贵阳驱车沿主干道行驶一个小时，眼前突然出现了一个高楼林立的巨大城市。这便是中国大数据产业基地“贵安新区”。
据当地居民说，这里过去是一片荒地。2012年时，贵州省人均国内生产总值（GDP）处于全国最低水平。于是，开发新区被提上日程。如今，在贵安新区的空地上，随处可见写有“中国梦”的宣传语。
在这片面积约为1795平方公里的规划区域中，相继落成了使用大数据的研究基地、医疗设施和金融街。这里堪称中国版的硅谷。
报道称，中国正在探索新的发展动能，以确保“经济大国”的地位不动摇。而最有力的发展选项是利用大数据和人工智能的最高端信息技术。政府在贵安新区出台优惠政策，筑巢引凤。美国苹果公司7月宣布在这里设立其在中国的第一个数据中心。
日本《每日新闻》10月5日发表日本前驻中国大使宫本雄二的署名文章称，位于中国西南部的贵州省，是有众多少数民族聚居的景色秀美之地，但长期以来也是有名的贫困地区。很久未去贵州后，笔者在一年半之前去了一趟，非常惊奇于贵州的迅速变化：高速公路网已经建成，高铁通向四面八方，还设立了开发区。而上个月再访贵州，又感受到它的巨大发展。听取当地负责人的介绍后，笔者充分了解到贵州省的发展战略已更加明确。
文章称，最重要的一点是，贵州省以兼顾发展与环境为前提，不重蹈其他地区发展战略的失误。贵州省把彻底脱贫、运用云技术、保护环境作为三大支柱。而国家把贵州打造成西南交通要冲的方针，对上述发展战略形成了支持，贵州省的航空线路正在逐渐增多。贵州省还是获得国务院认定的首批国家级生态文明试验区，它也是云技术试验区——其代表是贵安新区。
在上述宏大战略指导下，具体计划正在逐步出台。贵州省政府特别重视与日本的合作，而在建设环保型产业方面的合作是重点。贵州省对温泉开发方面的合作格外期待。贵州省本来就有很多旅游资源，海拔较高，夏季凉爽，空气污染水平低，而据说贵州省88个县里，76个县都有温泉。中国需要的是经验技术和“软件”。
文章认为，把中国的资金和日本的技术结合起来，打造新产业或企业，从而在中国市场上盈利的模式是可行的。
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