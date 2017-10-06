粤港澳大湾区建设需强有力协调

香港《南华早报》网站10月10日刊发题为《中国的大湾区计划要想成功，需要北京高层官员统管11座城市》的文章称，专家认为，在粤港澳大湾区建设过程中，强有力的中央领导对涉及两个具有不同政治制度的特别行政区和9座内地城市的协调工作是绝对必要的。
文章称，香港立法会议员叶刘淑仪说：“要想有效在各城市之间进行协调和执行一些特殊政策，需要设立一个高级别委员会，由一名高级别官员领导。”
文章称，叶刘淑仪的建议在香港和内地学者以及商界领袖中引起共鸣，他们认为，强有力的中央领导对涉及两个具有不同政治制度的特别行政区和9座内地城市的协调工作是绝对必要的。
广东省社科院专家丁力说：“执行这样一个复杂的计划，由一名高级别官员领导肯定是一个有意义的手段。”
全国港澳研究会副会长刘兆佳说，预计这一地区也将充当“一带一路”倡议的一个动力源泉。刘兆佳说，由一名高级别官员领导（大湾区的发展）是合适的。
文章称，这样的安排也将消除商界的担心。
香港工业总会主席郭振华说：“没有强有力的协调，各个城市只会着眼于它们自身的最佳利益。这将导致不必要的竞争。”
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