韩成功研发新潜艇作战系统 作战效率有望倍增

据韩联社10月10日报道称，韩国国家武器部门今天宣布，韩国已经成功为其计划建造的3000吨级攻击潜艇研制出一种作战系统。
国防采办计划管理局（DAPA）说，韩国计划用自主技术建造共9艘3000吨级的“张保皋”III级潜艇，首艘潜艇计划于明年问世。
这些潜艇将分阶段取代海军现有的9艘老旧的1200吨级潜艇。韩国海军目前还有9艘1800吨级柴电潜艇。
DAPA与国防发展局以及合同企业，合作推动了一种被视为潜艇武器装备“大脑”的相关作战系统的本土研发。
DAPA说：“近来，该系统从国防部收到临时评估，被认定适合作战用途。”
今年6月，被视为潜艇“耳朵”的声呐系统从国防部得到了同样的评估。
DAPA说：“这意味着作战系统与声呐系统——它们是3000吨级的‘张保皋’III级潜艇的核心武器装备——的研发已经进入收官阶段。”
这些系统将在安装到建成的潜艇上之后接受最终测试。
DAPA下一代潜艇项目团队负责人郑一植（音）海军少将说：“鉴于成功研发了作战和声呐系统，预计这些潜艇的操作和维护所需的成本和时间将大幅减少。”
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