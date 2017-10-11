中国老挝高铁项目：“一带一路”在老挝悄然开花

日媒称，中国的“一带一路”倡议已在东南亚小国老挝开始悄悄落实。作为从中国云南出发、横跨中南半岛、抵达新加坡的长达3000公里的高铁项目的一部分——中国-老挝高铁的建设已经启动，这将成为老挝首条高铁线路。
《日本经济新闻》网站10月10日以《中国“一带一路”在老挝悄然开花》为题报道称，《日本经济新闻》记者就项目的现状和前景采访了老挝方面的项目组长、公共工程和运输部副部长拉塔纳玛尼·宽尼翁，以下为采访摘要：
记者：建设工程2016年底正式启动，现在进展如何？
宽尼翁：项目将在2021年12月完工，正基本按照预定计划推进。除了建设连接铁路的公路之外，还将建成约360公里长的输电线路。在72处隧道中，49处已开始挖掘。隧道不仅从入口处挖掘，还将从中间和后方挖掘，目前合计在101个地点展开挖掘工作。
记者：高铁能带来哪些经济效益？
宽尼翁：老挝是农业国，现在要花3天才能把蔬菜运到中国，蔬菜会腐烂。但如果开通高铁，3个半小时就能运到中国，能保证新鲜，运费也能降到以前的约一半。随着交通的改善，老挝吸引的投资也有望增加。
记者：高铁票价如何？
宽尼翁：虽然还没有正式确定，但预计控制在目前的长途巴士的价格水平（从万象到中国边境为20万基普，约合人民币156元）。本来这个项目就更重视货运物流，而不是客运。在每天运行的18趟列车中，计划有14趟定为货运列车。
记者：高铁项目将从中国边境穿过老挝通往泰国，但泰国的开工建设进展迟缓。
宽尼翁：我认为，开通铁路有利于东盟，但即使泰国没有启动建设，老挝也不会等待。我认为今后线路必将延长至新加坡，无法马上与泰国连接也没关系。
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