韩国新任驻华大使到任 货币互换协议续约仍不明朗

韩国新任驻华大使卢英敏10日表示，不能任由驻韩美军部署“萨德”反导系统引发的韩中矛盾照此发展下去。
卢英敏当天飞抵北京首都机场后对媒体表示，两国都有越来越多的人认为当前“萨德”问题造成的双边经济关系的趋势如果延续下去是不可取的。
卢英敏认为，最终要通过元首会谈理清解决问题的头绪，越是这种时候越要扩大韩中之间的经济与文化交流。
韩国央行行长李柱烈10曰就即将到期的韩中货币互换协议表示，迄今为止协商一直在进行之中，尚未达成协议。
李柱烈当天上午表示，“协商还没有结束，实际上今天双方还计划(就韩中货币互换协议)举行会议”，“请耐心等待最终达成协议的一刻”。
货币互换协议指签约国指定一定的曰期或到期时限，在此期间按照提前约定好的汇率进行货市互换的外汇交易，被视为预防外汇危机的一种有效手段。
现行的韩中货币互换协议规模共计3600亿元人民币（约合550亿美元），占韩国所缔结的货币互换协议总规模的46％。
据悉，韩国与中国从今年6月开始就延长货币互换协议进行协商，并决定尽量从经济视角出发看待这一问题，仅将着眼点放在两国金融合作与贸易增进等经济目标之上。
不过由于两国围绕“萨德”的矛盾迟迟得不到解决，双方仍在尽量保持低调，避免引火上身。
韩中货币互换协议在2008年12月全球金融危机时正式签署，当时的规模为1800亿元人民币(约合300亿美元)，此后双方在2011年将规模扩大到现在的水平，并在2014年延长了协定时间。
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